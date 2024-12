Pallanuoto. Champions League. EuroRari, che beffa! L'ennesima impresa sfuma nel finale, l'Olympiacos vince ai rigori

BPER RARI NANTES SAVONA - OLYMPIACOS 11-11 (11-14 dtr)

Parato anche il rigore di Rocchi, vince l'Olympiacos.

Gol di Papanastasiou, infallibili gli ospiti.

Ancora Tzortzatos, parato anche il rigore di Occhione.

Fountoulis a segno.

Va Merkulov per la Rari, para Tzortzatos.

Inizia l'Olympiacos con Zalanki ed è gol.

Tiri di rigore

0.00 Finisce qui dopo un tentativo parato su Erdelyi, si va ai rigori.

0.17 Pareggia l'Olympiacos, gol di Papanastasiou. Rari beffata nel finale, quanto pesa l'epulsione di Figlioli.

0.33 Beduina di Bruni a lato di pochissimo. Riparte la squadra ospite.

0.55 Il gol dell'Olympiacos, rete di Dimou. Finale di sofferenza per il Savona alla "Zanelli".

1.40 Nicosia! Una parata preziosissima del numero 1 della Rari su Genidounias.

2.03 Riprende il gioco dopo un time out chiamato dai greci, Olympiacos all'attacco.

2.23 Rari che deve resistere con l'uomo in meno fino a fine match. Una fine che appare ancora lontanissima.

3.49 Espulso Figlioli per brutalità, rigore per gli ospiti. Rari che chiuderà la gara con l'uomo in meno. Ammonito per proteste Angelini, penalty trasformato da Genidounias.

4.13 Olympiacos in gol, a segno Dimou.

5.05 Traversa clamorosa di Buslje, in questo caso la dea bendata sorride alla Rari.

5.35 Figlioli! Gol pesantissimo del numero 4, la Rari vede vicinissimo il primo posto del girone!

5.54 Un tentativo per parte, nessuna variazione al punteggio.

6.39 Conclusione fuori misura di Fountoulis, si salva il collettivo savonese.

7.16 Damonte fermato da Tzortzatos. Riparte l'Olympiacos.

8.00 Inizia l'ultima frazione di gioco, Patchaliev in largo anticipo sul diretto avversario e Savona nuovamente all'attacco.

Quarto tempo

0.00 Murato il tiro da lontano dell'Olympiacos a fil di sirena.

0.01 Dopo un paio di azioni senza esito, una bordata di Figlioli spedisce la Rari a +3 all'ultimo intervallo. Prestazione fin qui straordinaria dei ragazzi di Alberto Angelini.

1.07 Recupera palla Nicosia, Olympiacos che non riesce a concretizzare il possesso.

1.23 Traversa di Damonte, Rari sfortunata.

1.52 Accorcia le distanze l'Olympiacos, rete di Loncar con l'uomo in più.

2.24 Rete di Bruni! Assist sontuoso di Damonte che ha messo il numero 8 davanti al portiere avversario, "panda" implacabile.

2.47 La botta di Figlioli, respinge il portiere ospite.

3.07 Fallo di Alafragkis, time out Rari. Si riprenderà con i biancorossi di casa all'attacco e con l'uomo in più.

3.57 Rizzo! Dalla distanza nessuno scampo per Tzortzatos (subentrato a Zerdevas), nuovo +2 per la Rari.

4.30 Con l'uomo in meno, ci pensa Nicosia a tenere in vantaggio la Rari. Altro grande intervento del numero 1 della Rari.

4.44 Damonte! Rari che ritrova il vantaggio: conclusione dal giro perfido per il numero 3 di casa, portiere battuto.

5.25 Una traversa per parte (Dimou e Rizzo), risultato invariato.

6.09 Palo di Genidounias, ancora greci in possesso della sfera.

6.33 Fallo in attacco di Merkulov, riparte la squadra ospite.

6.58 Il pareggio dei greci con l'uomo in più, a segno Dimou.

7.33 Nulla di fatto per Merkulov e compagni, riparte l'Olympiacos.

8.00 Inizia il terzo tempo, Rari subito in avanti.

Terzo tempo

0.00 Ci prova dalla distanza Figlioli, nessun problema per il portiere greco. Si va all'intervallo lungo con la Rari avanti di un gol.

0.01 Rete dell'Olympiacos, con l'uomo in più Alafragkis non perdona.

0.18 Tentativo di Buslje, bene Nicosia.

0.44 La parata di Zerdevas (con l'aiuto del palo) ferma la botta di Merkulov.

1.15 Gran gol degli ospiti, azione manovrata e zampata letale sotto misura da parte di Alafragkis.

1.54 Ancora Patchaliev in gol, la Rari ritorna a +3.

2.19 Rigore per l'Olympiacos, fallo di Erdelyi. Penalty trasformato da Genidounias.

3.13 Bordata di Rizzo, grande deviazione del portiere ospite che leva il pallone dall'incrocio dei pali.

3.56 Ancora un tentativo fallito dalla squadra del Pireo, Savona che difende con grande aggressività ma anche attenzione.

4.33 Figlioli costruisce, Patchaliev finalizza: quinto gol della Rari!

4.55 Ci provano i greci, ma questo Nicosia è davvero insuperabile.

5.30 Occasione Savona, ma Bruni non riesce a trovare la deviazione vincente.

6.20 Nicosia dice no a Nikolaidis, respinta sul primo palo per il numero 1 biancorosso.

6.54 Figlioli! Finta e conclusione di potenza imprendibile per il portiere avversario, è 4-2!

7.36 Difesa ok della Rari, intercettato un pallone nei pressi della porta di Nicosia.

8.00 Riprende il gioco alla "Zanelli", subito Olympiacos all'attacco.

Secondo tempo

0.00 Termina la prima frazione con l'Olympiacos che tarda la conclusione e fa scadere così il tempo. Rari avanti 3-2, greci che non potranno più utilizzare Kakaris: il centroboa ellenico si è visto sventolare il cartellino rosso dopo un contatto di troppo con un giocatore di casa. Tra i padroni di casa da monitorare la situazione di Occhione, già a quota due falli.

0.40 Tentativo di Zalanki dalla distanza, pallone alto.

1.20 Ci prova Guidi, para Zerdevas.

1.48 Accorcia le distanze la squadra greca, girata sotto misura di Nikolaidis.

2.10 Merkulov! Tris della Rari che concretizza l'azione seguente ad un miracolo di Nicosia su Nikolaidis.

3.44 Espulso Kakaris, rosso con sostituzione per l'ex Pro Recco.

4.41 Gol fantastico di Damonte, palombella deliziosa e raddoppio savonese.

5.10 Super Nicosia, paratona su Papanastasiou con la Rari che si trovava in inferiorità numerica.

5.43 Pareggio della Rari! Rete di Bruni dopo che il portiere ospite aveva sventato un tiro dalla distanza di Merkulov.

6.07 Olympiacos in vantaggio, rete di Gkillas con l'uomo in più.

7.05 Subito un attacco per parte sventato dalle difese.

8.00 Inizia il big match della "Zanelli", il primo pallone è della Rari.

Primo tempo

La Rari Nantes Savona è chiamata all'ultimo sforzo per chiudere nella migliore posizione possibile la seconda fase della Champions League di pallanuoto.

Dopo la vittoria di due settimane fa contro il Primorac Kotor e la matematica qualificazione al Quarter Final Stage, i biancorossi affrontano alla Zanelli l'Olympiacos nel match che vale il primato nel gruppo D, utile non solo per la gloria, ma anche in vista del prossimo sorteggio.

La formazione di Alberto Angelini ha saputo scoprirsi grande partita dopo partita, entrando nella cerchia ristretta delle otto migliori formazioni d'Europa, il primo passo significativo arrivò proprio nella gara di andata, quando capitan Rizzo e compagni riuscirono a sbancare Atene e a dare un segnale di grande presenza a tutte le proprie avversarie.

Andiamo a conoscere gli schieramenti delle due squadre.

BPER RARI NANTES SAVONA: Nicosia, Rocchi, Damonte, Figlioli, Occhione, Rizzo, Merkulov, Bruni, Erdelyi, Guidi, Patchaliev, Cora, Da Rold.

ALLENATORE: Alberto Angelini.

OLYMPIACOS: Zerdevas, Loncar, Gkillas, Genidounias, Fountoulis, Dimou, Zalanki, Buslje, Alafragkis, Kakaris, Nikolaidis, Papanastasiou, Tzortzatos.

ALLENATORE: Hrvoje Koljanin.

L’incontro sarà diretto dagli arbitri Nenad Peris (Croazia) e Gyorgy Kun (Ungheria). Il Delegato Len sarà Paulo Ramos (Portogallo).