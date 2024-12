Pallavolo femminile: bella vittoria al tie-break per l'Hotel Villa Levi nella lunga trasferta di Ceparana

Importante vittoria a Ceparana della Hotel Villa Levi nel campionato di Serie C di pallavolo femminile. Nella trasferta più lunga del campionato le ragazze dianesi hanno pensato di fare anche la partita più lunga, imponendosi per 3-2 (32-30; 25-19; 14-25; 22-25; 15-7) sulla formazione spezzina del Futura Ceparana.

"E' stata una partita emozionante e molto bella - dice il presidente Anfossi - quando ci siamo portati avanti per 2-0 mi sono illuso di vincere più facilmente, ma dopo aver subito la rimonta, ho anche temuto di perdere, specialmente perchè il quarto è stato concluso a favore del Ceparana, mentre eravamo in piena rimonta, da una vera e propria invenzione del primo arbitro, che non ha nemmeno voluto ascoltare il suo secondo che aveva notato l'errore".

Il Villa Levi non era partito benissimo sprecando nel primo set per due volte un vantaggio di 4 punti, per trovarsi poi sotto 21-24, a quel punto le ragazze non mollavano più nulla, grazie al servizio che metteva molto in difficoltà la ricezione avversaria, portandosi sul 24 pari ed ingaggiando un braccio di ferro punto a punto sino al 32-30. Nel secondo le dianesi tenevano sempre un livello alto di gioco e le avversarie pur non cedendo mai veramente prendevano un distacco da metà set in poi non più colmato. Però nel finale del set entrava per il Futura Ceparana l'opposto D'Ascoli, di fatto la loro migliore giocatrice, che sinora non era mai stata utilizzata per un problema fisico risolto definitivamente dalla scorsa settimana. Questo ingresso galvanizzava anche le compagne e, forse inconsciamente, impauriva Giordano e compagne. Iniziava così la rimonta del Ceparana e dopo un terzo set dominato dalle spezzine il quarto diventava molto equilibrato con le padrone di casa sempre davanti ed il Villa Levi ad inseguire, purtroppo i tentativi venivano sempre rintuzzati dai potenti attacchi della D' Ascoli praticamente infallibile. Lo sforzo massimo finale veniva invece vanificato dall'errore arbitrale.

"Francamente per come avevamo perso il quarto set - dice il diesse Gavi - ero ormai rassegnato ad un tie break difficilissimo. Invece le ragazze hanno saputo volgere la rabbia per l'ingiustizia subita in grinta ed il quinto set l'abbiamo dominato. Non importa se qualcuno ci ha raggiunto ed il Cogovalle superato in classifica, questi sono due punti guadagnati, sudati ed importanti e tutte le altre qui ci dovranno venire prima o poi".

Facendo un bilancio la Hotel Villa Levi arriva alla pausa dopo 7 giornate da terza in classifica con 6 vittorie (un 3-2 e cinque 3-0) di cui ben 4 in trasferta ed una sola sconfitta per 2-3. Tabellino: Giordano (K) 23 punti; Piccione 13; Guidi 12; Ugo 9; Passino 8; Breviario 1; Brignoli 1; Coppa; Brutti; Patierno (L). N.E. Barri (L); Bozzano, Borelli.