Calcio. Il Celle Varazze prosegue la risalita, battuto in rimonta un generoso Pietra

CELLE VARAZZE - PIETRA LIGURE 2-1 ( 30' Battaglia rig, 66' Galatolo - 18' Faedo rig.)





51' FINISCE QUA! IL CELLE VARAZZE BATTE 2-1 IL PIETRA LIGURE!

50' Lorenzo Insolito ha l'ultima opportunità per il Pietra Ligure, blocca con sicurezza Mitu

46' Guida per Preti, rinforza gli ormeggi Pisano

45' saranno cinque i minuti di recupero

44' Celle Varazze in dieci, espulso Ravoncoli

42' profondissima la rosa di Pisano, ecco Anselmo per Battaglia

37' due cambi per il Pietra Lorenzo Insolito per Aicardi, spazio anche per Guaraglia a favore di Feedo

35' prima in gialloblu anche per Sassari, out Righetti

33' cartellino giallo per Odasso

31' Preti converge da sinistra e tira con il piede opposto, pallone un paio di metri oltre la traversa di Vernice

27' nel Pietra entra Gianmarco Insolito per Roberto Franco

24' ancora un gol annullato ai padroni di casa, lancio di Silvestri per Preti, sullo scarico per Righetti si innesca una mischia proprio davanti a Vernice. El Bouazaoui rileva un fallo di mano di marca biancoblu

21' IL CELLE VARAZZE E' IN VANTAGGIO! GALATOLO SFONDA A DESTRA, BOTTA SOTTO LA TRAVERSA A SUPERARE VERNICE!

20' ancora Pietra, Faedo a destra scarica per Sancinito. conclusione centrale

17' pasticcia il Celle Varazze in prima impostazione, Rovere va giù in area. El Bouazaoui lascia correre, proteste veementi della panchina ospite

16' esordio per Silvestri, lascia il campo Panepinto

14' ammonito Sancinito

10' inizio ripresa che ricalca la prima frazione, Pietra più confidente in fase di palleggio

7' la prima opportunità della ripresa è per il Pietra Ligure. Odasso ha spazio per inserirsi al limite, collo forte ma centrale, blocca Mitu

1' si riparte!

SECONDO TEMPO



46' il primo tempo si chiude con il gol annullato a Battaglia, sul cross di Gnecchi è stata segnalata la posizione irregolare. La punta di Pisano aveva insaccato con un bel tuffo di testa

45' ammonito Panepinto

43' ammonito Pili

42' gol annullato al Celle Varazze, sul tiro in porta di Righetti il secondo assistente Poggi aveva già alzato la bandierina

39' si gioca molto su combinazioni esterne, scambio Righetti - Galatolo, il cross dell'esterno non trova deviazioni

37' Galatolo dal limite, battuta poco convinta, eppure potenzialmente era un'opportunità interessante

30' CALCIO DI RIGORE PER IL CELLE VARAZZE, PUNITO L'INTERVENTO DI DOMINICI, BATTAGLIA SPIAZZA VERNICE!

24' punizione lunga di Panepinto, Vernice si alza a bloccare senza problemi

22' inizio con il piglio giusto per il Pietra, più contratto il Celle Varazze a metà primo tempo

18' FAEDO SPIAZZA IL PORTIERE BIANCOBLU, OSPITI AVANTI!

18' RIGORE PER IL PIETRA LIGURE, ATTERRAATO BORLOTTI A POCHI PASSI DA MITU!

12' prima occasione Celle Varazze: corner di Panepinto, colpo di testa centrale di De Benedetti bloccato da Vernice

10' lavora bene a destra il Pietra sull'asse Borlotti - Faedo, l'esterno va verso la porta, ancora attento Mitu

8' iniziativa di Righetti a destra, pallone rasoterra che non trova compagni in maglia blu, interviene Vernice

5' battuta come da pronostico per Sancinito, bravissimo Mitu a distendersi sulla destra

4' partenza convinta del Pietra, calcio di punizione guadagnato al limite da Rovere.

1' si parte!

PRIMO TEMPO



CELLE VARAZZE: Mitu, De Benedetti, Calcagno, Panepinto, Righetti, Battaglia, Galatolo, Preti, Ravoncoli, Gnecchi, Padovan.

A disposizione: Tredici, Zampano, Guida, Silvestri, Bonanni, Anselmo, Sassari, Botte, Morando.

Allenatore: Pisano



PIETRA LIGURE: Vernice, Pili, Sancinito, Odasso, Lufi, Dominici, Rovere, Borlotti, Faedo, Aicardi, Franco.

A disposizione: Buberti, Gasco, G. Insolito, L. Insolito, Sardo, Giraudo, Guaraglia, Guardone, Gibertini

.Allenatore: Cocco



Arbitro: El Bouazaoui di Chiavari

Assistenti: Doci di Savona e Poggi di Genova