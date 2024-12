Calcio. Fabio Moretti tra i protagonisti del 3-0 al Little Club: "In arrivo un mese tosto, gli scontri diretti saranno importanti per la classifica (VIDEO)

“Nel primo tempo loro si chiudevano bene, soprattutto nelle zone centrali si abbassavano molto, quindi non riuscivamo a prendere profondità e dovevamo far girare veloce il pallone e cercare di sfondare lateralmente con i nostri esterni. Fortunatamente poco prima dell’intervallo siamo riusciti a passare in vantaggio e da lì non ci siamo più guardati indietro, anche se loro hanno avuto un’ottima occasione all’inizio del secondo tempo. Siamo molto contenti, quest’anno stiamo facendo molto bene e dobbiamo continuare così, il campionato è ancora lungo. Ci aspetta un mese molto tosto, con tanti scontri diretti che possono decidere il campionato prima della sosta. Il vantaggio sulla seconda è buono, ma non vuol dire nulla, ci sono ancora 19 partite che saranno 19 battaglie, perché quando si è lassù tutti fanno qualcosa in più la domenica, noi dobbiamo essere bravi a farci trovare pronti su ogni campo e contro ogni avversario facendo bene come stiamo facendo adesso. La Sestrese è un’ottima squadra, si stanno riprendendo, ultimamente hanno collezionato diverse vittorie. Sarà una partita complicata perché anche loro sono stati costruiti per vincere, quindi soprattutto in casa loro vorranno i 3 punti per cercare di tenere aperto il campionato e continuare la loro rimonta. Noi ci faremo trovare pronti come sempre e andremo lì a fare battaglia”



L'intervista a Fabio Moretti ai canali ufficiali biancorossi: