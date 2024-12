La nota del club:

"Due nuovi arrivi tra le fila biancocelesti: sono Edoardo Banchieri difensore classe 2002 e Jacopo Saracco centrocampista classe 2005.

Banchieri in arrivo dalla Sampierdarenese che ringraziamo per la buona riuscita dell'operazione e Saracco di proprietà del Vado attualmente era in forza al CelleVarazze. Ringraziamo entrambe le società per l'operazione conclusa.

Benvenuti e Forza ragazzi".