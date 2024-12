Calcio. Prova di forza dell'Ospedaletti, Baia Alassio ko con le con le reti di Cianci, Alemanno e Zito

L’Ospedaletti si conferma una macchina da gol, si regala il successo interno contro il Baia Alassio e aggiorna le statistiche con la terza vittoria consecutiva. Gli orange giocano da grandi e dimostrano di potersela giocare con i grandi al vertice della classifica. Contro i gialloneri arriva un successo convincente, frutto delle reti di Cianci, Alemanno e Zito che hanno spianato la strada ai padroni di casa ben prima dell’ora di gioco. A nulla è valso il tentativo di rimonta degli alassini: alla fine i tre punti sono orange.

Il primo tempo dell’Ospedaletti è all’insegna di un calcio di grande qualità. Subito si fa vedere Alemanno che va vicinissimo al vantaggio ma Pampararo neutralizza la sua conclusione. La rete che sblocca il risultato arriva al 17’ con Cianci che si fa trovare pronto sulla respinta del portiere ospite sul calcio di punizione battuto da Schillaci. Sul finire della prima frazione, al 40’, gli orange reclamano un calcio di rigore per l’atterramento di Zito al limite dell’area, ma per il direttore di gara il fallo è stato commesso fuori dai sedici metri. Prima dell’intervallo l’Ospedaletti raddoppia. Sempre sugli sviluppi di un calcio di punizione, Alemanno si avventa sulla sfera e insacca.

La seconda frazione si apre con il tris orange. Al primo minuto di gioco El Kamli la mette in mezzo e Zito si fa trovare pronto firmando il gol del 3-0.

Sotto di tre reti, l’Alassio ritrova coraggio e si lancia in avanti alla ricerca della rimonta. Al 49’ Di Mari accorcia le distanze concretizzando un lancio in area che lo mette da solo davanti a Bazzoli. Anche la seconda rete degli alassini arriva su una palla lunga con Hamati che supera Saih in velocità e mette la sfera in rete. A nulla, però, vale il forcing degli ospiti. Al 90’ l’Ospedaletti sfiora il quarto gol con Fortin, poi mette in campo tutta la grinta e la determinazione per difendere il risultato nei ben sette minuti di recupero concessi dal direttore di gara.

Il triplice fischio mette la parola ‘fine’ a una gara di grande livello, senza dubbio di categoria superiore, e che lancia l’Ospedaletti a quota 27 punti in classifica, momentaneamente in testa alla graduatoria in attesa della partita della Golfo Dianese in programma alle 17.30.

“Una bellissima partita contro una squadra forte, ma noi siamo stati più bravi nell’atteggiamento e negli episodi - commenta mister Fabio Luccisano al novantesimo - i ragazzi stanno facendo cose straordinarie perché non è facile vincere contro squadre così quotate. Complimenti all’Alassio e al loro mister, ma complimenti soprattutto ai nostri ragazzi perché è difficile vincere queste partite che non sono mai chiuse, mantenendo la concentrazione fino alla fine. Abbiamo fatto giocare ancora tanti giovani, è bello quello che stiamo facendo. Grande merito ai ragazzi, tutto l’ambiente è sereno ma vincere contro una squadra così, che non ha mai perso, è importante. Domenica andremo a Cengio e sarà difficile, ma l’atteggiamento deve essere sempre questo”.

Ospedaletti - Baia Alassio 3-2

Marcatori: 17’ Cianci, 43’ Alemanno, 46’ Zito, 49’ Di Mari, 67’ Hamati

Ospedaletti: 1 Bazzoli, 2 Cianci, 3 Cordi, 4 Russo (76’ 14 Molinari), 5 Ambesi, 6 Saih, 7 El Kamli, 8 Zito (86’ 20 Touaif), 9 Alemanno (67’ 15 Fortin), 10 Grifo, 11 Schillaci

A disposizione: 12 Calcina, 13 Bacciarelli, 16 Manno, 17 Angeli, 18 Barbagallo, 19 Sartori

Allenatore: Fabio Luccisano

Baia Alassio: 1 Pampararo, 2 Vinci, 3 Combi, 4 Praino, 5 Gasco (67’ 16 Michero), 6 Aicardi, 7 Odasso (67’ 20 Hamati), 8 Paltrinieri, 9 Di Mari, 10 Sacco (80’ 19 Cannizzaro), 11 Setti (67’ 18 Mehmetaj)

A disposizione: 12 Molinaro, 13 Sufali, 14 Negroni, 15 Secco, 17 Abate

Allenatore: Enrico Sardo

Arbitro: Sig. Guglielmo Tameo (Albenga)

Ammoniti: Bazzoli, Alemanno, Schillaci, Molinari, Touaif, Praino, Aicardi, Sacco

Espulsi: Vinci