Calcio | Voltrese. Il punto del presidente Ottonello: "Faremo di tutto per esserci nel prossimo campionato di Eccellenza"

Non si sono sprecati i rumor attorno al futuro della Voltrese nell'arco degli ultimi giorni. La società è intervenuta a spazzare via le indiscrezioni con un comunicato ufficiale, apparso stamattina sui propri canali social. Nella nota viene ribadito il prosieguo dell'attività per la Scuola Calcio e il Settore Giovanile, senza però nominare direttamente la Prima Squadra.

Un passaggio che ha fatto alzare le antenne in quel di Savona, visto che i biancoblu sono i primi in lista ripescaggio, nel caso qualche club non dovesse presentarsi ai nastri di partenza nella prossima stagione.

Al riguardo è intervenuto il presidente Pasquale Ottonello, pronto a ribadire, pur nelle difficoltà, l'intenzione di non rinunciare alla partecipazione dei gialloblu all'Eccellenza.



"Stiamo valutando come presentarci al campionato - ha esordito Ottonello - siamo una società che ha sempre fatto le cose con equilibrio e serietà. Ovviamente penso che saremo ai nastri di partenza, ma in questo momento stiamo facendo una serie di valutazioni globali, anche rispetto alle nostre strutture e al possibile rifacimento del campo per l'anno prossimo.

Non stiamo lesinando sforzi per essere al via del prossimo campionato, soprattutto dopo esserci salvati all'ultimo minuto contro la San Francesco Loano. Quando c'è qualche incertezza le voci si moltiplicano, ma è un momento in cui pochi club stanno affrontando le proprie criticità".

Per quanto riguarda le tempistiche, la linea è tracciata: "La macchina in queste settimane non si ferma. Sul tema Prima Squadra ci siamo dati come scadenza la fine di giugno o l'inizio di luglio per arrivare a una decisione definitiva".