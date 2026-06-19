Calciomercato | Speranza, è Ponte il nuovo allenatore. Confermati Carocci, Orsolini e Fanelli

Ecco le prime novità in casa Speranza in vista della stagione 2026/2027.

La societù ha annunciato l'arrivo in panchina di mister Ponte, pronto ad assumere le redini della Prima Squadra. Ad affiancarlo nello staff tecnico ci saranno Simone Ziglioli, nel ruolo di Collaboratore Tecnico, e Roberto Adosio come Preparatore dei Portieri.

Parallelamente, la società ha ufficializzato anche i primi rinnovi per il prossimo campionato. Proseguiranno infatti la loro esperienza con i colori rossoblù Lorenzo Carocci, Nicola Orsolini e Alberto Fanelli.

Il lavoro della dirigenza proseguirà nelle prossime settimane con l’obiettivo di completare l’organico, tra ulteriori conferme e nuovi innesti, in vista dell’inizio della preparazione estiva.