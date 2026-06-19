Calciomercato | Albingaunia, ufficiale Di Mari. Bolia e Oddone in arrivo

La notizia dell'arrivo all'Albingaunia di Andrea Di Mari era ufficiosa ormai già da tempo.
I bianconeri si sono così assicurati un attaccante d'alto rendimento per la Prima Categoria, pronto immediatamente a dare il proprio contributo grazie anche alle esperienze vissute in passato con mister Matteo Cocco ad Alassio e Pietra Ligure.
Secondo gli ultimi rumor altre due "vecchie" conoscenze dell'ex allenatore dell'Arenzano potrebbero raggiungere presto l'Annibale Riva: il difensore classe 2005 Marco Bolia e l'attaccante leva 2007 Daniele Oddone.