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Calcio | 19 giugno 2026, 19:14

Calciomercato | Albingaunia, ufficiale Di Mari. Bolia e Oddone in arrivo

Calciomercato | Albingaunia, ufficiale Di Mari. Bolia e Oddone in arrivo

La notizia dell'arrivo all'Albingaunia di Andrea Di Mari era ufficiosa ormai già da tempo.

I bianconeri si sono così assicurati un attaccante d'alto rendimento per la Prima Categoria, pronto immediatamente a dare il proprio contributo grazie anche alle esperienze vissute in passato con mister Matteo Cocco ad Alassio e Pietra Ligure.

Secondo gli ultimi rumor altre due "vecchie" conoscenze dell'ex allenatore dell'Arenzano potrebbero raggiungere presto l'Annibale Riva: il difensore classe 2005 Marco Bolia e l'attaccante leva 2007 Daniele Oddone.

Redazione

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