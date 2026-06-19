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Calcio | 19 giugno 2026, 17:34

Calcio, Tornei Estivi. Last dance alla Savona Cup: oggi si chiude la fase a gironi!

Otto gare che definiranno la classifica per gli accoppiamenti della seconda fase

Calcio, Tornei Estivi. Last dance alla Savona Cup: oggi si chiude la fase a gironi!

Ultimo giorno di qualificazioni alla Savona Cup, questa sera si chiuderà la fase a girone che vedrà anche la prima eliminazionale del torneo. Questo il programma per oggi:

TRINCEE

20:30 PRO SECCO - INTERNATIONAL MIX
21:30 UNDERDOGS - ASTON BIRRA
22:30 MEDIOLANUM TEAM SAVONA - DN COSTRUZIONI

MARACANA'

20:15 RINNOVA - VENTAS
22:15 ARBISOA - KRAPFEN DI CESARE

SCALETTI

20:00 PESCHERIA PESSANO / DARK - VECCHIO STAMPO SERCOM SRL
21:00 TEAM TEMPOCASA - NOAS
22:00 L'ANCIUA MATTA & ULTIMA SPIAGGIA - SOSA TEAM


CLICCA QUI PER VEDERE IL PROGRAMMA COMPLETO DEL TORNEO

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