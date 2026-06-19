Ultimo giorno di qualificazioni alla Savona Cup, questa sera si chiuderà la fase a girone che vedrà anche la prima eliminazionale del torneo. Questo il programma per oggi:
TRINCEE
20:30 PRO SECCO - INTERNATIONAL MIX
21:30 UNDERDOGS - ASTON BIRRA
22:30 MEDIOLANUM TEAM SAVONA - DN COSTRUZIONI
MARACANA'
20:15 RINNOVA - VENTAS
22:15 ARBISOA - KRAPFEN DI CESARE
SCALETTI
20:00 PESCHERIA PESSANO / DARK - VECCHIO STAMPO SERCOM SRL
21:00 TEAM TEMPOCASA - NOAS
22:00 L'ANCIUA MATTA & ULTIMA SPIAGGIA - SOSA TEAM
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venerdì 19 giugno
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Calcio | 19 giugno 2026, 17:34
Calcio, Tornei Estivi. Last dance alla Savona Cup: oggi si chiude la fase a gironi!
Otto gare che definiranno la classifica per gli accoppiamenti della seconda fase
Ultimo giorno di qualificazioni alla Savona Cup, questa sera si chiuderà la fase a girone che vedrà anche la prima eliminazionale del torneo. Questo il programma per oggi:
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