Calciomercato | Il Millesimo saluta Facello (fatta con la Cairese) e Vittori

Si è conclusa nel migliore dei modi l'avventura al Millesimo di Lorenzo Facello e Andrea Vittori, culminata con la storica vittoria del campionato di Eccellenza.

I due giocatori, però, non faranno più parte della rosa a disposizione di mister Macchia nella prossima stagione. A salutarli è stata la società del presidente Levratto, che ha dedicato loro un messaggio di ringraziamento attraverso i propri canali social:

"L’Asd Millesimo oggi saluta due grandi protagonisti delle ultime stagioni giallorosse.

Andrea Vittori: protagonista della cavalcata trionfale del Millesimo, partendo con la vittoria della Coppa Liguria, Campionato di Prima Categoria, Promozione ed fino ad arrivare alla vittoria dell‘Eccellenza.

Lorenzo Facello: leader assoluto della nostra difesa.

Vincendo il campionato di Promozione e di Eccellenza.

Auguriamo ad Andrea e a Lorenzo il meglio per il loro futuro calcistico e non".