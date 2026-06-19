Calciomercato | Altarese scatenata, presi anche Morielli e Samuele Ghizzardi

L'annuncio del club valbormidese:

"Quinto e sesto innesto per la stagione 26/27.

Riccardo Morielli, centrocampista , esperienza da vendere , Cairese (vittoria di un playoff di promozione), Millesimo, Legino (vittoria della CopPa Italia di Promozione) di nuovo Millesimo (vittoria della Prima Categoria e della Coppa Liguria), Bragno e infine nella passata stagione Legino. Il suo curriculum parla da solo.

E Samuele Ghizzardi, portiere, nipote e figlio d’arte. Arriva dal Dego ma in precedenza ha militato nel Vado in Serie D , Praese e Bragno in Promozione. Raggiungendo sempre gli obiettivi prefissati.

La Società ASD ALTARESE 1929, e il Presidente Piero Pansera augurano ai ragazzi, un proficuo lavoro".