Calciomercato | San Francesco Loano, sono quattro le conferme nella seconda parte di settimana

Nell'attesa di capire quali saranno i volti nuovi all'interno dell'organico della San Francesco Loano, negli ultimi due giorni la società rossoblu ha dato il via libera a quattro ulteriori conferme per lo scacchiere di mister Brignoli.
Continueranno infatti a calcare il campo dell'Ellena il portiere Tommaso Scalvini (classe 2003 e il difensore Ardit Oxhallari (classe 2003). Passando all'attacco continueranno a vestire la casacca della San Francesco anche Leonardo Carastro (Classe 2005) e Artur Hamati (classe 2001).