Calcio, Serie D. Un punto per il Ligorna contro la Cairese, il presidente Saracco: "Fatto poco per vincere, i gialloblu si sono chiusi bene"

Pari a reti inviolate a Genova tra Ligorna e Cairese nel Girone A di Serie D. Tante le occasioni ma nessuna delle due squadre riesce a capitalizzare, e così si distribuiscono un punto per parte in questa ultima sfida del 2024.





Il Ligorna che comincia forte fin dai primi minuti. Dapprima proteste per questo intervento di Cangane Certantola su Murgia, sul quale i Biancazzurri chiedono il rosso. Sul calcio di punizione ci prova Lionetti ma la sfera termina fuori. All’11' cross di Tussellino dalla sinistra e colpo di testa di Murgia, con la sfera che sfila di poco a lato. Due minuti dopo cross dello stesso Murgia, deviato dal portiere sulla traversa. Al 17' si accende la Cairese con il tiro cross da parte di Garcia Tomas ma la sfera non impensierisce Bodrato. Al 18' colpo di testa della Cairese con il Garcia Tomas ma la sfera sfila a lato rispetto a Bodrato. Ancora Lionetti al 25' e al 27', in entrambe le occasioni il portiere difende bene la porta e salva il risultato. Dopo un giro di lancette è il neoentrato Ngamba a provarci con un piazzato centrale su cui Bodrato fa buona guardia. A sette dal termine Fernandeza Lautaro si trova il pallone a tu per tu con il portiere ma viene tamponato bene dalla difesa e la palla termina di poco alta. Ultima occasione di marca ligornina, con la botta di Miccoli da fuori che però non termina in rete. Le due squadre vanno così a riposo sullo 0-0.





Nella ripresa il primo brivido è per il Ligorna con la conclusione di Vignaroli che termina di poco a lato dopo due minuti. Al 58' conclusione velleitaria di Garcia Tomas con il mancino dalla destra ma la sfera termina a lato. Al 64' ancora Cairese: Sokhna conclude dal cuore dell’area ma Bodrato cala la saracinesca e salva la porta. Al 22' torna pericoloso il Ligorna con il calcio piazzato dal limite da parte di Bacigalupo che termina alto, anche se non di molto. Ancora Biancazzurri al 72' con la discesa di Cericola sulla destra, cross pericoloso ma nulla di fatto dal cuore dell’area. Dieci minuti più tardi Di Stefano si accentra dalla sinistra e conclude di collo non riuscendo però a centrare la porta. Ancora pericolo in area cairese con il colpo di testa di Lionetti su calcio d’angolo dalla sinistra, ma la sfera dà solo l’illusione del goal. Brivido biancazzurro per la punizione di Oubakent dal limite dell’area ma il tiro a giro termina la sua corsa di poco sopra la traversa. L’ultima occasione è di marca Ligorna, con Lionetti che conclude dal cuore dell’area ma Gargiulo salva sulla linea, fissando così il risultato sul definitivo 0-0.





Questo il commento di Matteo Cericola, attaccante del Ligorna: «Sto rientrando, ancora non sono al 100%, però giorno per giorno facciamo passi avanti importanti. La squadra è un gruppo molto unito, forte e compatto. Secondo me abbiamo perso qualche punto per strada, ma questo girone non è mai semplice. Basta guardare che partita abbiamo dovuto fare oggi contro la Cairese. È logico che ora, guardando la classifica, sembri di essere lontani. Penso però che dobbiamo combattere partita per partita e raccogliere più punti possibili».





Queste le parole di Luca Dellepiane, esterno del Ligorna: «Abbiamo fatto un girone d’andata buono, anche se abbiamo perso punti in alcune partite che potevamo vincere. Per il resto, adesso dobbiamo cercare di giocare ogni partita per vincere, puntando a fare più punti possibili e poi vedere cosa ci riserverà la fine del campionato. Due parole sui miei anni al Ligorna? Per me è molto importante essere qui. Mancano sette partite per arrivare a cento con la maglia del Ligorna, e sono davvero contento. L’ho detto a inizio anno, per me il Ligorna è una famiglia. Anche con la squadra siamo tutti molto affiatati e ci troviamo sempre bene».





Queste le dichiarazioni di Matteo Pastorino, Mister del Ligorna: «Per quanto riguarda la gara, credo che abbiamo fatto una buona prestazione dal primo all’ultimo minuto. Certo, ci è mancata la qualità nel fare goal, nell’ultimo passaggio e nelle occasioni create, oltre a qualche dettaglio in mezzo al campo. Spesso ci concentriamo solo sulla fase finale, ma qualcosa è mancato anche nella costruzione. Tutto sommato, la squadra ha dimostrato un buon atteggiamento, mentalità e qualità di gioco, anche se a fasi alterne. In alcuni momenti abbiamo abusato un po’ troppo del lancio lungo, ma in generale sono soddisfatto. Sicuramente ci manca qualcosa in fase realizzativa, un aspetto che dobbiamo migliorare. Stiamo facendo bene sulle palle inattive e in ripartenza, ma concretizziamo troppo poco rispetto a quanto produciamo. Chiudiamo un girone d’andata positivo, con un miglioramento di quattro punti rispetto all’anno scorso. Peccato per oggi, perché una vittoria avrebbe dato uno slancio ancora più deciso verso la zona Playoff. Oltre alla fase realizzativa, dobbiamo migliorare nella creazione di situazioni diverse, cosa che può essere affinata sia individualmente che attraverso l’allenamento. Di positivo mi prendo l’esperienza di questi primi cinque mesi e ora ripartiremo dal 27 dicembre, quando ricominceremo a lavorare».





Questo il commento di Alberto Saracco, Presidente del Ligorna: «È una partita che avevamo preparato per vincere e abbiamo avuto qualche occasione per farlo. Tuttavia, ho visto sinceramente un po’ poco dalla mia squadra. Si sperava di vincere questa gara, soprattutto dopo il passo falso in casa con il Gozzano, che ci avrebbe dato un po’ più di fiducia, ma è andata così. Brava la Cairese, che si è chiusa bene e ha avuto anche le sue occasioni. Il risultato è giusto, anche se mi sarei aspettato qualcosa di più da parte nostra. Per quanto riguarda il girone d’andata, credo che avremmo dovuto avere qualche punto in più. Ci sono state partite dove avremmo meritato di più e dove non siamo stati fortunati, sia per decisioni sia per situazioni di gioco. È vero che abbiamo qualche punto in più rispetto all’anno scorso, ma fare paragoni tra stagioni è sempre difficile, perché le squadre cambiano. L’obiettivo è recuperare qualche punto nel girone di ritorno e fare del nostro meglio. Questo è quello che chiedo sempre, anche se ultimamente lo sto vedendo un po’ meno. Per quanto riguarda il 2024 a livello generale, siamo contenti. Stiamo crescendo molto come Settore Giovanile e, se quest’anno arriverà la salvezza come mi auguro, sarà un record assoluto di presenze in Serie D per il Ligorna. Eravamo partiti con l’idea di fare qualcosina di più, ma la classifica dice che non è così. La speranza è l’ultima a morire e dobbiamo crederci. Puntiamo a fare un buon girone di ritorno».





SERIE D | GIRONE A

LIGORNA vs CAIRESE 0-0

LIGORNA: Bodrato, Miccoli, Grosso (55' Lurani), Scannapieco, Bacigalupo (76' Troiano), Miracoli (76' Di Stefano), Dellepiane, Lionetti, Tassotti, Tussellino, Murgia (55' Cericola). A disposizione: Gentile, Danovaro, Ghinassi, Traverso, Vassallo. Allenatore: Pastorino.

CAIRESE: Cangane Cerantola (64' Zanon), Boveri, Turone, Garcia Tomas (62' Sokhna), Lazzaretti (22' Ngamba), Oukabent, Gargiulo, Garbarino, Vignaroli, Federico, Fernandez Lautaro. A disposizione: De Mori, Lartey, Anselmo, Chiarlone, Bellotti. Allenatore: Nappi.

ARBITRO: Salvatori di Macerata