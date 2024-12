Finale, chiuso il bilancio: tanto sport nel documento di previsione, ok ai lavori per lo stadio "Borel"

E' stato approvato nei termini previsti dalle normative vigenti, durante l'ultima seduta del Consiglio Comunale dello scorso 20 dicembre, il Bilancio di Previsione del Comune di Finale Ligure per l'anno 2025.

«Il documento, chiudendo in pareggio con un totale di 45 milioni di euro e con un fondo cassa presunto di circa 10 milioni di euro, permette al nostro ente la piena operatività amministrativa già dall’inizio del nuovo anno - spiega in una nota riassuntiva l'assessore al Bilancio Valter Sericano - Tutte le risorse saranno gestite attraverso mezzi ed entrate proprie, senza ricorrere a nuovi prestiti. Le finanze comunali si confermano quindi solide, con un debito residuo per mutui che si estinguerà nei prossimi anni».

Gli interventi dell'ambito Lavori Pubblici in previsione ammontano a un totale di 2,5 milioni di euro. Tra le opere principali sono inclusi il rifacimento di piazza del Mare a Varigotti, la riqualificazione di via Dante, la manutenzione delle strade comunali e del verde pubblico, gli interventi presso il campo sportivo “Borel”. Saranno inoltre avviati lavori di riqualificazione per la passeggiata tra il Castelletto e il porto di Capo San Donato e quella che collega quest'ultimo a Varigotti, attualmente in attesa delle necessarie autorizzazioni extracomunali.

Per quanto invece concerne i progetti finanziati con fondi Pnrr, previsto in particolar modo il completamento della nuova ala presso le scuole di via Brunenghi.

Il settore turistico e culturale potrà contare su risorse dirette per 205mila euro, oltre ai proventi derivanti dalla tassa di soggiorno.

Per il sociale, sono previsti investimenti diretti per 1,9 milioni di euro che saranno affiancati da ulteriori 2 milioni di euro gestiti tramite il Distretto Socio-Sanitario.

Lo sport continuerà a ricevere sostegno grazie a finanziamenti rivolti sia alle associazioni sportive locali ma anche attraverso l’organizzazione di eventi di alto livello per le numerose discipline, outdoor e non solo, di cui Finale Ligure è importante hub.

Durante la seduta, il Consiglio Comunale ha anche affrontato il tema delle società partecipate, con riferimento a Sat e Servizi di Riviera in particolare, valutando il mantenimento dei servizi erogati nonostante la revisione in corso.