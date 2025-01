Calcio, Ceriale. Il punto del Responsabile del Settore Giovanile, Luca Stella: "Salutiamo il 2024 con grande entusiasmo"

Arrivati alle ultime battute finali dell’anno, ecco il momento per redigere un primo bilancio di metà stagione. Il Settore Giovanile continua a lavorare incessantemente per sfornare e portare sempre più giovani talenti a diventare la versione migliore di sé stessi.

Il Responsabile Luca Stella, un vero e proprio caposaldo della nostra Società, inizia il suo discorso riepilogativo: “Sicuramente una bellissima prima parte di stagione, trainata dalla grande onda di entusiasmo portata dalla nostra Prima Squadra che, grazie al lavoro del nostro Direttore Franco Villa, di tutto lo staff e di un gruppo di ragazzi affiatati, stanno raccogliendo ottimi risultati con delle bellissime prestazioni“.

Il punto sull’attività agonistica: “I ragazzi stanno svolgendo i rispettivi campionati. I 2008, dopo la grande soddisfazione del titolo provinciale vinto lo scorso anno, stanno vivendo un anno di forte crescita in un campionato più impegnativo come quello regionale. I 2009 sono un esempio del lavoro di tutti, primi in classifica nel campionato regionale senza ancora aver subito una sconfitta. I 2010 sono passati dal campionato provinciale dello scorso anno ad un campionato più impegnativo come quello regionale e stanno costruendo una solida base per poter migliorare in questo percorso e potersi togliere grandi soddisfazioni future. Infine i 2011 stanno ben disputando la loro prima esperienza a 11 e, grazie alle loro ottime prestazioni, stanno vivendo una stagione molto positiva”.

Sull’attività di base e l’area femminile: “Al centro del percorso c’è sempre il giocatore e la giocatrice. La formazione ha un compito principale. La gestualità tecnica ha un ruolo importante nell’allenamento quotidiano. Sono contento dei grandi miglioramenti e la grande attenzione agli aspetti anche socio-affettivi che i nostri istruttori stanno mostrando verso i più piccoli. Creare un ambiente favorevole all’apprendimento è il primo compito di ogni istruttore che vuole lavorare nell’attività di base. Entusiasmo, divertimento, volontà e competenza non devono mai mancare per far sì che tutti possano raggiungere i rispettivi obiettivi di crescita”.

“Ringrazio tutti per il grande lavoro svolto. La grande passione messa in campo da ogni dirigente-accompagnatore sta dando un importante aiuto a tutta la nostra società. Mi congratulo con i nostri preparatori dei portieri che stanno contribuendo al miglioramento dei nostri portieri. Grazie al grande lavoro svolto da tutti i nostri allenatori sempre al servizio dei nostri ragazzi per migliorarli in aspetti tecnici, tattici, fisici, senza dimenticare quelli emotivi. Auguro il meglio a tutto il Ceriale Progetto Calcio per questo 2025!“, chiosa Stella.