Calcio giovanile. I 2017 del Legino trionfano alla Winter Cup di Alassio

La Coppa Città di Alassio, Winter Cup, si conferma ogni anno come uno degli appuntamenti clou dedicati al calcio giovanile. Nella categoria 2017 i ragazzi del Legino hanno di fatto dominato la propria categoria, vincendo tutte le gare disputate.

I risultati delle partite

Legino - Baia Alassio 2-1

Marcatori: Fiorentino, Grassi

Legino - San Filippo Neri 4-2

Marcatori: Zunino (3), Antonelli

Legino - Taggia Giallo 5-0

Marcatori: Zunino, Grassi, Benzo (3)

Legino - La Rovere Bianco 3-0

Marcatori: Fiorentino, Benzo, Antonelli

Legino - Taggia Rosso 6-1

Marcatori: Benzo (3), Ciampini, Antonelli, Zunino

Legino - Pontelungo 2-0

Marcatori: Fiorentino (2)

Legino - La Rovere Bianco 6-0

Marcatori: Antonelli (2), Grassi, Fiorentino (3)

“Con l’ultimo impegno dell’anno solare - ha dichiarato la società - si chiude la prima parte di stagione della leva 2017. Siamo molto felici per le ottime prestazioni fornite da tutti i 10 bambini convocati ma soprattutto per l’evidente crescita da parte di tutti e per il divertimento che anche questa volta non è assolutamente mancato. Pronti per continuare a migliorare giorno dopo giorno anche nella seconda parte di stagione. Bravissimi Ragazzi!”