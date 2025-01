Scherma, Leon Pancaldo: Matteo Vinai ben figura nella Prima Prova Nazionale GPG di Ravenna

Buoni risultati per gli atleti della Scuola di Scherma Leon Pancaldo, Sezione della Polisportiva del Finale A.S.D, nella 1^ Prova Grand Prix “Kinder Joy of Moving” tenutasi a Ravenna, che in tre giornate, dal 13 al 15 dicembre, ha visto scendere in pedana 1.360 atleti provenienti da tutta Italia.

Per la Scuola di Scherma Leon Pancaldo, guidata dal Maestro Sergio Nasoni, hanno preso parte alla competizione Alessandro Martino (categoria Ragazzi) e Matteo Vinai (categoria Allievi).

Il primo a scendere in pedana, venerdì 13 dicembre, è stato Alessandro Martino, che dopo un discreto girone è stato sconfitto, per una sola stoccata, alla seconda eliminazione diretta concludendo il suo percorso a metà tabellone.

Domenica 15 è stata poi la volta di Matteo Vinai che ha dominato il suo girone portando a casa 6 vittorie su 6 incontri. L’ottima prestazione nel girone gli ha consentito di saltare la prima eliminazione diretta e passare subito nel tabellone dei 128. Anche nelle eliminazioni dirette Vinai ha continuato la sua ottima performance dando filo da torcere agli avversari. Si è dovuto arrendere però al tabellone degli ottavi dove, in un incontro combattuto fino alla fine, ha ceduto la vittoria all’avversario del Club scherma Koala di Reggio Emilia per una sola stoccata.

La gara di Vinai si è conclusa con un 9° posto su 230 partecipanti, primo tra gli atleti liguri nella sua categoria.

Il Maestro Nasoni è soddisfatto dei suoi atleti: “Hanno entrambi svolto una buona gara. Vinai sta imparando a gestirsi sulla pedana ed entrambi stanno migliorando tecnicamente.”