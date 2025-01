Calciomercato. Mattia Grandoni diventa grigio, l'ex Albenga, Savona e Cairese passa all'Alessandria

Si arricchisce di una maglia a dir poco prestigiosa la carriera di Mattia Grandoni.

Il centrocampista nato a Genova, ex di Albenga, Savona e Cairese, ha infatti firmato per l'Alessandria. I grigi, dopo il fallimento della passata stagione militano nel Girone D di Promozione piemontese-

Il settore di centrocampo della FC Alessandria si potenzia con l’arrivo dal Fossano di Mattia Grandoni. Nato a Genova nel 1999, figlio d’arte (suo padre Alessandro ha collezionato 450 partite tra i professionisti con Lazio, Torino, Sampdoria e diverse altre squadre), di ruolo mediano, è stato protagonista delle ultime due stagioni: nel 2022-23 ha trascinato l’Albenga alla vittoria nel campionato di Eccellenza Ligure e lo scorso campionato è stato un punto fermo della squadra che, sotto la guida di Alberto Merlo, ha rimontato la classifica qualificandosi prima e vincendo poi i playoff per la promozione in Serie D.

Nella corrente stagione è stato titolare pressoché inamovibile giocando 17 delle 19 gare di campionato disputate dal Fossano.

Metronomo di centrocampo, non mancherà di dare solidità al reparto centrale della squadra grigia.