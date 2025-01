Calcio, Notte da vicecapolista per la Baia Alassio, i gol di Gibilaro e Mehmetaj valgono il successo sulla San Filippo Neri Yepp

BAIA ALASSIO AUXILIUM - SAN FILIPPO NERI YEPP ALBENGA 2-0 (53' Gibilaro, 56' Mehmetaj)



49' FINISCE QUA! LA BAIA ALASSIO AUXILIUM BATTE 2-0 LA SAN FILIPPO NERI YEPP ALBENGA!

46' saranno quattro i minuti di recupero

45' sulla punizione violenta di Condorelli super respinta di Molinaro, ottimo il riflesso dell'estremo difensore

44' espulso Aicardi, ultimi minuti in dieci per la Baia Alassio Auxilium

39' Barison e Fumagalli sono i nuovi cambi per Sardo, escono Di Mari e Sacco. risponde Torregrossa con Delmonte al posto di Miserendino

35' pallonata verso la panchina di Setti, ammonito

33' Carparelli ci riprova sempre su punizione, la barriera devia in corner

31' Il mister giallonero richiama Gasco, entra Odasso

30' colpo di testa fuori di poco, da posizione interessante di Setti, Sardo si arrabbia per la mancata marcatura

25' esce Gibilaro, applauditissimo, in campo va Cannizzaro

24' Carparelli dopo l'ingresso di Tesoro passa riferimento centrale, forse troppo tardi per riequilibrare la situazione

22' punizione dai 18 metri per gli ospiti, il destro di Carparelli scende in ritardo rispetto alla trasversale

20' esce zoppicando Hamati, entra al suo posto Michero

19' Tesoro rileva Orru nella San Filippo

15' ammonito Condorelli

12' Torregrossa richiama Biraghi e Giglio, Gerosa e Furlanetto al loro posto

11' MEHMETAJ! IL RADDOPPIO IMMEDIATO DELLA BAIA ALASSIO! QUESTA VOLTA LE VESPE PUNGONO DA SINISTRA, BRAVO IL NUMERO 11 A TROVARE LO SPECCHIO!

10' non poteva esserci esordio migliore per il numero 7 giallonero, esordio in casa dal primo minuto e subito un gol preziosissimo

8' GIBILARO! LA BAIA ALASSIO E' IN VANTAGGIO! INSERIMENTO IN ANTICIPO DELL'EX ESTERNO DI CERIALE E ALBENGA, NULLA PUO' RIZZO IN USCITA BASSA!

6' risponde la Baia! Lavora al meglio la sfera Mehmetaj, Di Mari non trova il primo impatto con la sfera. Sardo invoca il penalty per una trattenuta sul numero nove

4' girata deviata in corner di Orru, sull'angolo seguente colpo di testa di Fejzillari alto

1' non ce la fa Mascardi entra Giordano, subito una novità a inizio ripresa

SECONDO TEMPO



47' proprio Hamati chiude il primo tempo con un mancino incrociato, palla fuori di poco

44' ammonito Hamati: "E' il terzo fallo!" esclama Ponzetto

38' punizione di Sacco sopra la traversa, Rizzo si salva grazie alla traversa, per Ponzetto il pallone non ha impattato a terra oltre la linea di porta. Si resta sullo 0-0

37' ammonito Fejzillari

36' ci prova anche Condorelli, rischia Molinaro ma riesce a tenere la sfera

35' recupero palla San Filippo, Orru calcia dai 25 metri con Carparelli completamente libero in posizione di ala destra, blocca in due tempi Molinaro

33' scivolata di Vinci su Giglio, il giocatore lascia il piede e viene ammonito

30' contrasto tra Hamati e Mascardi, resta a terra il difensore ospite dopo un colpo il bocca, Ponzetto richiama tutti alla calma

27' ammonito Mascardi

23' punzione di Condorelli, attento Molinaro a bloccare la sfera

22' deciso Sardo con i suoi: "Siamo troppo lenti, abbiamo sempre un tempo di gioco di troppo"

18' prima occasione importante della partita. Gasco batte rapido il corner. Hamati di prima intenzione calcia di destro, Sacco sul suo palo è attento

13' infortunio per Greco, il centrale è saltato per impattare di testa la sfera, sullo slancio il difensore ha impattato involontariamente sul proprio avversario. Nulla di grave, si riparte dopo qualche istante

8' poco da segnalare in questi primi minuti. Ritmi buoni ma squadre accorte, per il momento non c'è la reciproca voglia di concedere spazi

2' la gara è iniziata con un quarto d'ora di ritardo, a causa della Winter Cup, il torneo giovanile organizzato dalla Baia

1' si parte!

PRIMO TEMPO



BAIA ALASSIO AUXILIUM: Molinaro, Vinci, Damonte, Negroni, Gasco, Aicardi, Gibilaro, Hamati, Di Mari, Sacco, Mehmetaj.

A Disposizione: Tornago, Combi, Odasso, Avignone, Michero, Cannizzaro, Barison, Fumagalli, Secco.

Allenatore: Sardo



SAN FILIPPO NERI YEPP ALBENGA: Rizzo, Biraghi, Giglio, Mascardi, Greco, Fejzillari, Carparelli, Miserendino, Orru, Condorelli, Setti.

A disposizione: Risso, Gerosa, Sportelli, Giordano, Abbatemarco, Furlanetto, Bazzarini, Tesoro, Delmonte.

Allenatore: Torregrossa



Arbitro: Ponzetto di Genova