IL PAGELLONE. Legino, ai verdeblu il compito di uscire dal limbo

VOTO 6

Nel precampionato mister Tobia aveva preannunciato la volontà di ambire a un posto in zona playoff, anche come sprone per l'intero ambiente Legino, ma risultati alla mano i savonesi si stanno confrontando con realtà dal potenziale superiore.

Questo per l'allenatore verdeblu rappresenta uno stimolo a lavorare con ancora più intensità, ma analizzando le rose delle formazioni in vetta, si percepisce ancora un gap rispetto al team del Ruffinengo.

Ciò non toglie nulla al lavoro portato avanti dalla società del presidente Carella e all'intero settore giovanile, punto di riferimento, anche in ambito sociale, dell'intero polo calcistico savonese.

I punti di ritardo dal quinto posto sono otto, sei quelli di vantaggio sulla zona playout: al Legino il compito di non rimanere nel limbo e di togliersi qualche soddisfazione in più tra inverno e primavera.