Mototerapia, l'annuncio del Ministro Locatelli: "La Legge pubblicata in Gazzetta Ufficiale"

"Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge sulla Mototerapia". A darne notizia è il Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli.

"Il prossimo passo sarà l’istituzione del tavolo nazionale per la stesura delle linee guida come previsto dalla norma - spiega ancora il ministro - Grazie Vanni Oddera per la tua costante attività e grazie all’Onorevole Massimiliano Panizzut Zut per aver portato avanti la proposta di legge. Il riconoscimento di tutte le terapie complementari parte da qui. Avanti tutta per un percorso di cura che tenga sempre più in considerazione le persone".

La Mototerapia, ideata dal campione di freestyle motocross di Pontinvrea Vanni Oddera è oggi diffusa in tutto il mondo: questa consiste nel dare sollievo a bambini e persone disabili o affetti da gravi malattie tramite l’adrenalina del salire a bordo di una moto. Da qualche anno, grazie alla Mototerapia, Oddera porta nelle corsie degli ospedali, e non solo, le moto, regalando attimi di spensieratezza ai piccoli pazienti ricoverati.