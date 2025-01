Calcio, Carcarese. Corona d'inverno per Battistel: "Piacere enorme, ma il Legino ci ha fatto soffrire" (VIDEO)

“Ci fa un enorme piacere essere campioni d’inverno, siamo contenti dei tre punti di oggi, un po’ meno della prestazione. Non abbiamo giocato una partita brillantissima, abbiamo concesso un po’ troppo soprattutto nel secondo tempo, mentre nel primo tempo, pur creando poco, abbiamo giocato meglio. Nella ripresa siamo stati bravi a sfruttare la prima occasione creata, anche se è arrivata tardi, e prenderci questi tre punti. Sapevamo che la forza del Legino è l’aggressività, abbiamo infatti fatto fatica a far girare il pallone, ci venivano a prendere alti. Noi però non dobbiamo patire così questa aggressività e dobbiamo continuare ad avere coraggio creando occasioni. La classifica? Per guardarla è ancora presto, dobbiamo ragionare partita per partita, certo ci fa piacere essere in vetta ma ogni domenica è difficile. Fino ad ora sono molto contento della squadra, delle prestazioni e dei risultati”

Le parole di mister Battistel al termine di Carcarese - Legino rilasciate ai canali ufficiali biancorossi: