Calcio. Il Savona con cuore e qualità, Giacomo Piu regala la vittoria contro la Campese al 90'

E' stata la partita che ci si poteva attendere alla vigilia, con il Savona a menare le danze per l'intero arco della partita e la Campese pronta a sfruttare gli spazi con rapidi contropiedi.

I biancoblu di mister Cola hanno però avuto la forza e il merito di crederci fino alla fine, trovando la rete decisiva proprio allo scoccare del novantesimo.

Il Savona non ha mai dovuto rincorrere, trovando il primo gol al 35' con una gran conclusione dal limite di Carro Gainza.

Ad inizio ripresa un'incomprensione difensiva ha spianato la strada a Meazzi per il primo pareggio, sei minuti prima dell'immediata risposta di Gaggero, bravo a ribadire di testa in porta con un'azione da "quinto" a "quinto".

Il penalty trasformato da Criscuolo per un lieve contrasto tra Mata e Meazzi ha permesso al 79' agli ospiti di riequilibrare i conti, non prima della terza e ultima marcatura favorita da un assist al bacio di Rignanese con il petto a favorire l'inserimento di Giacomo Piu, glaciale nell'infilare la porta e a far esplodere l'Olmo - Ferro.

Il Savona ora è terzo in classifica, a un punto dal Multedo (secondo) e a quattro dalla capolista Olimpic. Proprio sabato prossimo Salis e compagni faranno visita al team di mister Berogno, per l'autentico big match di giornata.



SAVONA - CAMPESE 3-2

Marcatori: 35' Carro gainza, 64' Gaggero, 90' G. Piu - 58' Meazzi, 79' Criscuolo rig.)



SAVONA: Bova, Gaggero, Mata (81' Fancellu), Schirru, Garbini (89' Colombo), Durante, G. Piu, Carro Gainza, Cherkez (81' Damonte), Salis (74' Signori), N. Piu (75' Rignanese).

A disposizione: Fois, Esposito, Incorvaia, Berruti.

Allenatore: Cola.

CAMPESE: Calizzano, Deri, Chiappori (61' Viotti), Musso, Ardinghi, Oliveri, Meazzi, Morelli, S. Fedri (84' C.Fedri), Criscuolo (89' Piccardo), Aiello.

A disposizione: Massone, Arlia, Cancilla, Travo, Cenname, Nania.

Allenatore: Meazzi Andrea.

Arbitro: Bergonzi di Savona