Calcio, Pietra Ligure, I biancocelesti all'ultimo passo per un'affermazione storica, alle 15:00 la finale di Coppa Italia contro la Genova Calcio

E' un 6 gennaio di festa per molti, ma per il Pietra Ligure la data odierna potrebbe trasformarsi davvero in un appuntamento storico.

La scalata degli ultimi anni ha portato il club biancoceleste a competere ad alti livelli anche in Eccellenza e, proprio nella cornice del massimo torneo dilettantistico ligure, potrebbe venire alzato al cielo di Vado il trofeo regionale.

L'avversaria di giornata sarà la Genova Calcio, addirittura penultima con 13 punti, ma che all'interno di una partita secca può avere le armi per impensierire ogni avversario. Proprio la dinamica atipica del match sarà un ulteriore tema di interesse: gestire sia mentalmente che tatticamente una finale secca rappresenta sempre una novità per buona parte delle squadre dilettantistiche e un fattore così rilevante avrà sicuramente il suo peso nella gara che verrà disputata al Chittolina.

Porre un trofeo in bacheca potrebbe dare ulteriore infa ai biancocelesti anche in ottica campionato, senza dimenticare la possibilità per la formazione vincitrice di entrare a far parte del tabellone nazionale che, come insegna la Sanremese, può condurre direttamente in Serie D in caso di vittoria.

A dirigere la sfida non sarà El Bouazaoui, come ufficializzato ieri dall'A.I.A. Liguria, ma Pierfrancesco Donati di Chiavari. Confermata invece la coppia di assistenti formata da Vittorio Semini di Albenga e FlorJana Doci della sezione di Savona.

