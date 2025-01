Calcio, Carcarese. Giribaldi bada al sodo: "Non la nostra gara migliore, ma era fondamentale battere il Legino" (VIDEO)

“Tre punti fondamentali perché sono arrivati in una partita in cui non abbiamo espresso il nostro gioco migliore, ma alla fine nel calcio conta chi fa un gol più degli altri e noi ci siamo riusciti. Mi dispiace per aver subito il primo gol della stagione, ma non giochiamo uno sport singolo ma di squadra, l’importante era raggiungere la vittoria e ce l’abbiamo fatta nonostante non fossimo nel nostro fortino. Vincere aiuta a vincere, abbiamo iniziato bene il 2025 e cerchiamo di continuare sempre così”

Le parole di Luca Giribaldi, uno dei protagonisti di Carcarese-Legino ai canali ufficiali biancorossi.