Sanremese, il 15 gennaio la consegna delle chiavi dei nuovi spogliatoi di Pian di Poma (Video)

Si avvicina una data importante per la Sanremese. Il prossimo 15 gennaio verranno consegnate ufficialmente le chiavi dei nuovi spogliatoi di Pian di Poma al club biancazzurro. L’annuncio è arrivato direttamente dal presidente Alessandro Masu, durante Stadio Aperto, la rubrica del Gruppo More News dedicata al Girone A di Serie D.

Masu, ospite del programma, ha spiegato che, pur trattandosi di un passo in avanti significativo, resta da affrontare un nodo cruciale: l’arredamento e la messa a punto degli spogliatoi., ha dichiarato il presidente.

Un’altra questione sollevata dal numero 1 biancoazzurro riguarda la gestione della nuova struttura e i costi che comporta. "Bisogna poi capire a chi spetta l'onere e l'onore per questa nuova struttura, anche perché la nostra concessione scade a giugno e quindi bisogna capire se fare un investimento di un certo tipo che cosa implica", ha aggiunto.

Nonostante le incognite, la consegna delle chiavi è un momento simbolico che sottolinea il legame tra la Sanremese e il progetto di sviluppo a Pian di Poma. Mentre il club attende risposte sul progetto del nuovo stadio, gli spogliatoi rappresentano un primo passo concreto verso una maggiore modernizzazione delle strutture sportive. La data del 15 gennaio si annuncia quindi come una giornata di grande significato per il club biancazzurro, che ora guarda con attenzione agli sviluppi amministrativi e alla pianificazione necessaria per trasformare questo traguardo in un vero beneficio per la squadra e i suoi tifosi.