Giudice Sportivo, Promozione: sono quattro i giocatori fermati per un turno dal Giudice Sportivo

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 5/1/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI



DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 23/1/2025

GANDOLFO EDOARDO (CARCARESE)

GASTRINI CHRISTIAN (PANCHINA)



ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 6/2/2025

PLICANTI MASSIMO (CANALETTO SEPOR)

Infrazione rilevata da parte di un A.A.

CALISE SIMONE (TARROS SARZANESE SRL)



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (V INFR)

BERETTA MATTEO (LEVANTO CALCIO)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CALISE SIMONE (TARROS SARZANESE SRL)



AMMONIZIONE (III INFR)

FOPPIANO MAURO (CAPERANESE 2015)



AMMONIZIONE (I INFR)

DELUCIS MATTEO (FINALE)

CRIPPA LUCA (PSM RAPALLO)



CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

VIGNOZZI ALESSIO (TARROS SARZANESE SRL)

Tirava una gomitata in faccia ad un avversario senza conseguenze lesive; in seguito al provvedimento disciplinare si avvicinava ad un AA con fare minaccioso, venendo poi allontanato dai compagni di squadra (infrazione rilevata da parte di un AA)



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GAMBINO STEFANO (CANALETTO SEPOR)

KOSIQI CHRISTIAN (CARCARESE)

SADIKU LEON (LEGINO 1910)

CHAVES MONCADA MANUEL RUBEN (LITTLE CLUB JAMES)

TUBINO MARCO (NEW BRAGNO CALCIO)

GNECCO SIMONE (SAN DESIDERIO)

ROSSI LUCA (SUPERBA CALCIO 2017)



CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (V INFR)

MUSCOLO ENRICO (CELLA 1956)

ROMANELLI LUCA (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

FRANCESCHINI MANUEL (FOLLO FOOTBALL CLUB)

SEMPERBONI ROBERTO (LEGINO 1910)

ZANOLI RUBEN (SESTRESE BOR. 1919)

LIGUORI LORENZO (SUPERBA CALCIO 2017)

CASSINI VALENTINO (VENTIMIGLIACALCIO)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

FIOCCHI ALESSANDRO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BESTAGNO RICCARDO (ARGENTINA ARMA)

CALDERONE PAOLO (ARGENTINA ARMA)

MICELI ARMANDO (ARGENTINA ARMA)

DONDERO EDOARDO (CALVARESE 1923)

AVELLANO DAVIDE (CAPERANESE 2015)

AGRIFOGLI SEBASTIANO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

MARTE ROSARIO NICOLA (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

GABRIELLI MIRKO (FOLLO FOOTBALL CLUB)

CASTIGLIONE DAVIDE (LEGINO 1910)

MOLLO GIANFELICE (LEGINO 1910)

PULSONI STEFANO (LITTLE CLUB JAMES)

RAIOLA STEFANO (LITTLE CLUB JAMES)

OSMAN MAJID (NEW BRAGNO CALCIO)

MARQUEZ MANUEL (PONTELUNGO 1949)

FIOR ENRICO (PSM RAPALLO)

CANOVI DAVIDE (SAMMARGHERITESE 1903)

OLANDA NICOLO (SAN CIPRIANO)

TOSCANO ALESSIO (SAN DESIDERIO)

ALDROVANDI NICOLA (TARROS SARZANESE SRL)

IERACE DAVIDE (VENTIMIGLIACALCIO)



AMMONIZIONE (VIII INFR)

GIGUET MARCO (FINALE)



AMMONIZIONE (VII INFR)

GERBAUDO MAURIZIO (CELLA 1956)



AMMONIZIONE (VI INFR)

BRUZZESE JACOPO (SAN CIPRIANO)

MATTERA JACOPO (SUPERBA CALCIO 2017)



AMMONIZIONE (III INFR)

BIFFI ALESSANDRO (ARGENTINA ARMA)

DI TERLIZZI CHRISTIAN (BUSALLA CALCIO)

RANASINGHE SAMUELE (BUSALLA CALCIO)

ROGAI ANDREA (CELLA 1956)

PESCIO ANDREA (CERIALE PROGETTO CALCIO)

STANO JACOPO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

BALLONE LEONARDO (FINALE)

ANGELOTTI ALESSANDRO (FOLLO FOOTBALL CLUB)

PITTALIS ALEXANDRO (LEGINO 1910)

NINOTTI LUCA (MAGRA AZZURRI)

BRIGNONE ANDREA (MILLESIMO CALCIO)

CAPICI ANDREA (NEW BRAGNO CALCIO)

MASSA GIACOMO (PANCHINA)

ROCCA ANDREA (PONTELUNGO 1949)

CHIARABINI ALESSIO (SAMPIERDARENESE)

OLIVA MARCO (SAN CIPRIANO)

URSO DAVIDE (SAN CIPRIANO)

BADAMASSI IVAN ALI LUDGER (SUPERBA CALCIO 2017)

GAMBACORTA LUCA (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE (II INFR)

TORTORELLA ANDREA (CALVARESE 1923)

CASASSA TOMMASO (CARCARESE)

MOMBELLONI GIORGIO (CARCARESE)

PRATO FABIO (CARCARESE)

CENISIO EDOARDO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

RENDA LEONARDO (FINALE)

BILANZONE FEDERICO (LITTLE CLUB JAMES)

RIZZARI NICOLO (MAGRA AZZURRI)

FACELLO LORENZO (MILLESIMO CALCIO)

TURCO SAMUELE (NEW BRAGNO CALCIO)

MARTINO DANIELE (PANCHINA)

RAFFO NICOLA (PANCHINA)

CORCIULO LUCA (PONTELUNGO 1949)

CADENASSO DARIO (SAMPIERDARENESE)

BAZZURRO RICCARDO (SESTRESE BOR. 1919)

GALASSI MANUEL (TARROS SARZANESE SRL)

LATELLA GIACOMO (VENTIMIGLIACALCIO)



AMMONIZIONE (I INFR)

MAMONE MICHELE (ARGENTINA ARMA)

ROFFO LUCA (CALVARESE 1923)

CESARETTI SIMONE (CAPERANESE 2015)

GHIRARDI FILIPPO (CARCARESE)

GIRIBALDI LUCA (CARCARESE)

GJATAJ ALFONS (CARCARESE)

BELUFFI GABRIELE (CERIALE PROGETTO CALCIO)

BELUFFI LUCA (CERIALE PROGETTO CALCIO)

SHPUZA LUCA (FINALE)

MORACHIOLI LORENZO (INTERCOMUNALE BEVERINO)

FERRARA LEONARDO (LEGINO 1910)

AGRO GABRIEL (LEVANTO CALCIO)

CAVALLONE GIACOMO (NEW BRAGNO CALCIO)

ROMANO GABRIELE (NEW BRAGNO CALCIO)

ALIZERI LORENZO (PONTELUNGO 1949)

COSTA FRANCESCO (PSM RAPALLO)

MACELLONI EDOARDO (PSM RAPALLO)

PERONCINI GUGLIELMO (PSM RAPALLO)

LIPPI TOMMASO (SAMMARGHERITESE 1903)

ARGERI VITTORIO (SAMPIERDARENESE)

DE VINCENZI FRANCESCO (SAN DESIDERIO)

LUCCHI SAMUELE (TARROS SARZANESE SRL)