Calcio, Pietra Ligure. Filadelli guarda i numeri dopo la sconfitta col Rivasamba: "Classifica e i risultati dicono che non siamo da primato"

Non è stato un inizio di 2025 aderente alle aspettative per il Pietra Ligure.

Dopo il 3-1 incassato dalla Genova Calcio nella finale di Coppa Italia, oggi pomeriggio i biancocelesti hanno alzato bandiera bianca contro la capolista Rivasamba.

Il risultato finale è stato largo, 4-1 per gli arancioni, un buon motivo per non aggrapparsi ad alcun tipo di alibi per il direttore generale Luca Filadelli.

"C'è poco da recriminare: abbiamo affrontato una squadra più forte di noi, che ha giocato meglio e ha strameritato i tre punti. La vittoria del Rivasamba è stata pienamente legittima, noi dopo il pareggio su rigore di Sogno abbiamo vissuto una buona fase, ma alla fine sono emerse le qualità dei nostri avversari.

Contraccolpi dalla finale di Coppa? La sconfitta ci ha fatto male, ma non penso abbia condizionato la gara odierna. Non ci sono scuse, ha vinto chi ha giocato meglio".



La sconfitta odierna rischia di pregiudicare definitivamente la corsa al primo posto.

"Oggi contro la capolista abbiamo perso 4-1, contro la seconda 2-1: in questo momento non possiamo reputarci del livello di Rivasamba e Celle Varazze. E' da inizio stagione che ripeto di volare bassi, per il sottoscritto non ci sono novità nel vedere quali rapporti di forza sta esprimendo la classifica"