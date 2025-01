Calcio, Carcarese. Battistel: "Aspettiamo l'esito del ricorso, ora determinati con la Sampierdarenese"

In attesa di un ricorso che dovrà essere ora formalizzato oltre al preannuncio, in casa Carcarese c'è rammarico dopo il 2-2 nel derby pareggiato nell'anticipo di sabato col New Bragno.

A motivare questo sentimento è stato il tecnico dei biancorossi, Michele Battistel, sottolineando anzitutto il numero di azioni pericolose create e non sfruttate appieno dai suoi e una fase di primo tempo dove i verdi hanno capitalizzato quanto possibile.

"Il punto ci sta stretto, anche se l'abbiamo conquistato nei minuti finali - ha commentato il tecnico - Però questo è il calcio: questo è il risultato che ci ha dato il campo e dobbiamo accettarlo. Ora prepararemo la partita contro la Sampierdarenese, che sarà un'altra sfida tostissima contro una squadra forte, lì tra le prime in classifica. Sarà una battaglia, e voglio vedere la stessa rabbia che c'era nel secondo tempo di oggi".