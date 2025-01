Volley, A3 maschile. Il 2025 ad Acqui inizia nel segno della finalesità: prima titolarità e primo MVP per Mattia Pievani

Prima partita da titolare e prima partita da MVP, uomo del match. E' stato un esordio di 2025 da ricordare per il pallavolista finalese Mattia Pievani che, alla ripresa del campionato di A3 maschile di volley con la Negrini CTE Acqui Terme, ha conquistato la vittoria contro i Diavoli Rosa Brugherio.

Lo schiacciatore classe 2001, trasferitosi quest'anno alla "Bollente" dal Volley Team Finale, domenica scorsa ha messo a segno 15 punti nella sfida valevole per la seconda giornata di ritorno, vinta dai piemontesi per 3-0.

"Sono contento, mi è stata data l'opportunità di partire titolare e ho cercato di dare il massimo in questa bella prestazione di squadra - ha detto il pallavolista al sito ufficiale della società termale - Quello di domenica è un risultato che ci serviva sia in classifica sia per il morale".

"La Sezione Volley e tutta la Polisportiva si congratulano con Mattia e gli augurano di togliersi sempre più soddisfazioni nella sua meritata esperienza tra i professionisti" commentano invece dal sodalizio finalese.