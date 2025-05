Volley, il VBC Savona batte il Sant’Antonio e può festeggiare: è salvezza!

E’ con una vittoria al tie break che il VBC Savona conquista la salvezza in Serie C al termine di una stagione di sofferenza ma che alla fine ha regalato il risultato più bello.

Finisce 3 a 2 in casa del Sant’Antonio, un successo conquistato con una prova maiuscola dalla squadra di coach Mondelli. Vantaggio biancorosso e ribaltone della squadra genovese. Il quarto set riporta tutto in parità fino al decisivo quinto vinto per 15 a 13.