Pallavolo: termina con una sconfitta il campionato della Grafiche Amadeo che chiude al quarto posto in Serie C

Netta sconfitta, nell’ultima giornata del campionato regionale di Serie V di volley maschile, per la grafiche Amadeo, che cede per 3-0 in quel di Finale, perdendo anche il terzo posto assoluto.

La partita è durata di fatto solo un set, perso per 31-29 ma, successivamente cedono mentalmente all’agonismo dei giovani del Finale per 25-17 e 25-21. Così si ridisegna la classifica finale che, nonostante per buona parte del campionato, i matuziani siano stati ai vertici, alla fine la squadra ponentina si ritrova al 4° posto, con la promozione in Serie B per il Volley Albissola, davanti a Vado e Finale.

Ora la Grafiche Amadeo potrà dedicarsi ad allestire la nuova squadra per il prossimo campionato.