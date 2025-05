Volley: weekend di soli successi per la Nlp Sanremo, le formazioni matuziane nell'ultimo weekend

La NLP Sanremo continua a regalarsi weekend di grande spessore grazie ad altre due vittorie nette nei campionati FIPAV Under 12 e di Seconda Divisione. Entrambi i successi sono arrivati nella giornata di domenica, a partire con la formazione Under 12 alle 10. Il match ha visto scontrarsi la formazione di casa Energy Mazzu e la Fisiomed NLP. La squadra matuziana è partita subito forte e si è imposta a fine primo set per 22-25. I due set successivi hanno visto una partita combattuta con anche l’impiego di tutti gli atleti a disposizione che hanno evidenziato fortemente i netti miglioramenti della squadra da inizio anno. La Fisiomed NLP alla fine è riuscita ad imporsi con il risultato di finale di 2-1, portandosi a casa una vittoria molto importante in casa di una squadra in lotta per il primato del campionato.

Altra trasferta e altra vittoria sempre domenica per la formazione PizzaExpress NLP che in casa delle avversarie del Loano Volley si è imposta con un netto 0-3. Grande prova dunque delle ragazze della NLP che nonostante le assenze hanno giocato una bellissima partita grazie all'ottimo contributo di tutte le atlete e grazie al lavoro dell'allenatrice che ha saputo motivare e gestire bene la squadra. Ora la PizzaExpress NLP proverà a chiudere nel migliore dei modi il campionato per ottenere un posizionamento finale in classifica meritevole del lavoro svolto durante tutto l'anno.