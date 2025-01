Calcio, Sestrese. La rincorsa continua con il 3-1 di Albissola, Valmati: "Gara di grande consapevolezza, avanti così" (VIDEO)

Espugnare il Faraggiana non è mai impresa facile, ma la Sestrese ha confermato il proprio trend positivo riuscendo a passare anche tra le mura della squadra di Sarpero. Mister Valmati sa bene che per rientrare in corsa per la promozione in Eccellenza i margini d'errore restano ridottissimi, ma le prestazioni offerte dai verdestellati hanno permesso ai genovesi di recuperare buona parte del terreno perduto.