Pallanuoto UISP, Loa Waterpolo non si ferma più: vittoria anche contro l'Aragno 13-5

Seconda vittoria in pochi giorni per il Loa Waterpolo che, dopo aver vinto 9-5 alla Sciorba contro l'U.S. Luca Locatelli, si conferma vincente anche nell'ottava giornata del campionato ligure UISP di pallanuoto: ieri sera, a Loano, il team magistralmente diretto da Tiziano Bottelli ha superato 13-5 i genovesi dell'Aragno.

Vittoria netta e mai in discussione quella dei "cinghiali" loanesi, subito padroni del match con un parziale favorevole di 5-2 nel primo tempo, seguito da un 4-2 nella seconda frazione. A spingere definitivamente l'equilibrio della partita verso i padroni di casa l'espulsione per brutalità del numero 7 ospite Sieni, che ha costretto i genovesi a giocare per quattro minuti con l'uomo in meno tra il secondo e il terzo tempo. Dopo l'intervallo lungo, un break loanese di 3-0 ha preceduto l'1-1 parziale dell'ultima frazione di gioco.

A segno per Loano sono andati Toscano (5), Giordano (3), Rebaudo (2), Lanaro, Muratorio e Colombo. Nel prossimo turno, in programma giovedì 30 gennaio, Loa Waterpolo sarà di scena nuovamente in casa contro il Sori (ore 21.00).



A.S.D. Loa Waterpolo - Aragno Rivarolesi 13-5

A.S.D. Loa Waterpolo: Biglia, Rebaudo 2, Gattuso M., Leali, Giordano 3, Stefanoni, Toscano 5, Novello, Alessi, Colombo 1, Muratorio 1, Soldati, Sattanino, Lanaro 1.

Allenatore: Tiziano Bottelli.

Aragno Rivarolesi: Piccardo, Bottino 1, De Grado, Siri 1, Mandurino, Salvati, Sieni 1, Malerba, Cassullo, Patrone, Sollima, Fiorenza, Canonero 1, Toso 1, Solari.

Allenatore: Andrea Mastinu

Arbitro: Carlo Salino.