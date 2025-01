Calcio, San Francesco Loano. Ko onorevole per i rossoblu col Rivasamba, Cattardico: "La squadra è sul pezzo, questo è un campionato pericoloso"

Una sconfitta è sempre una sconfitta, ma rimanere in partita fino all'ultimo in casa del Rivasamba è comunque motivo di soddisfazione per buona parte delle squadre del campionato di Eccellenza.

La San Francesco Loano ci ha provato fino all'ultimo a fermare i calafati, come confermato da mister Cristian Cattardico.

"La prestazione è stata ottima, di fronte a un team che ha rifilato quattro o cinque reti a tutti nell'ultimo periodo siamo riusciti a restare in gara fino alla fine.

Con un pizzico di fortuna in più poteva starci anche il pareggio, tenendo conto anche di un episodio più che dubbio nella loro area di rigore.

A livello di compattezza abbiamo dato delle buone risposte, pur subendo due reti. Dopo il secondo gol in apertura di ripresa potevamo staccare la spina, invece abbiamo avuto la forza di riaprire il match con Valentino.

Contento per il gol di Marco? E' un giovane che ha già delle buone esperienze alle spalle e su cui facciamo affidamento. Ma non dimentichiamo Cauteruccio, Carastro, Lingua e Ghizzardi, seppur sia andato tra i pali Gallo. Oggi ci mancava inoltre Bonifazio, nell'ultimo periodo è cresciuto tanto ed era reduce da buone prestazioni.

Tre punti dai playoff e uno dai playout, la classifica è cortissima:

"Questo è un campionato pericoloso. Non per retorica, ma davvero si può perdere contro chiunque. Non caliamo di attenzione, in ogni zona della graduatoria ci sono squadre attrezzate".