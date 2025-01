Calcio, Pietra Ligure. Dominici si regala uno dei gol più belli nel giorno del suo compleanno, i biancocelesti ripartono battendo 4-0 il Molassana

Serviva una bella iniezione di fiducia al Pietra Ligure dopo le sconfitte rimediate in finale di Coppa e contro il Rivasamba.

I biancocelesti sono riusciti a centrare l'obiettivo sul campo del Molassana, regolato 4-0 tra le mura dei genovesi.

Ad aprire le marcature è stato Enrico Dominici, bravo a regalarsi nel giorno del suo compleanno una rete da cartolina, realizzata con una splendida sforbiciata che non ha lasciato scampo a Guerrino.

Smaltita la reazione del Molassana, i biancocelesti hanno chiuso i conti nel corso della ripresa con Faedo, Sogno e Gianmarco Insolito: una mano di lucido importante per un fronte offensivo apparso non così brillante (complici anche gli infortuni) per buona parte del girone di andata.

Il Pietra tiene così il passo del Rivasamba e del Celle Varazze, con otto e quattro punti di distacco dalle prime due forze del campionato.



MOLASSANA - PIETRA LIGURE 0-4

Reti: 15’ Dominici, 58’ Faedo, 68’ Sogno, 87’ Insolito G.M.



Molassana: Guerrino, Severi S., Robotti, Pit taluga Ale., Dorno (82’ Praglia), Ventura, Lazri, Lipani, Scarantino (62’ Traverso), Calcagno (67’ Costa), Venturelli (62’ Portaccio).

Allenatore: Gullo



Pietra Ligure: Vernice, Gasco, Sancinito (69’ Castiglione), Odasso, Lufi, Dominici (76’ Insolito G.M.), Rovere (80’ Guaraglia), Sogno, Borlotti (85’ Sardo), Faedo, Giraudo (80’ Insolito L.).

Allenatore: Cocco



Arbitro:Viviani di Genova