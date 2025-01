Calcio, Celle Varazze. Lorenzo Anselmo non lascia scappare il Rivasamba: "Felice del gol, ma soprattutto per i miei compagni. Ora inizia una fase importantissima della nostra stagione"

Una sconfitta interna inattesa contro l'Athletic e un successo in rimonta nei minuti finali contro il fanalino di coda Praese.

Potrebbe sembrare un momento non semplice per il Celle Varazze a un primo sguardo, ma capitan Lorenzo Anselmo conoscendo in maniera approfondita le dinamiche calcistiche sa bene come ogni incontro rappresenti una sfida a sè.



Lorenzo, ha sorpreso vedervi in bilico fino agli ultimi minuti.

"Tutte le partite sono complesse, ancora di più quando si approccia il girone di ritorno. Ogni squadra in questa fase prova ad avvantaggiarsi sulle rispettive concorrenti, compresi i club nella zona bassa della graduatoria. Sarà sempre così, ancor di più nelle ultime 4-5 partite.

"E' vero che l'approccio alla sfida non è stato dei migliori, sicuramente potevamo scendere in campo con un piglio diverso".



Le prossime tre partite, con il culmine nello scontro diretto contro il Rivasamba, potranno dirvi molto.

"E' vero che i campionati si decidono tra marzo e aprile, ma come dicevo prima devi arrivare in primavera ancora in corsa per il tuo traguardo. Non dobbiamo assolutamente sbagliare la prossima serie di incontri".



Sei stato protagonista della promozione in Eccellenza del Celle Varazze e al contempo sei stato allenato da Mario Pisano al Pietra Ligure: come analizzi questa serie di prospettive?

"L'anno scorso il gruppo squadra era particolarmente ristretto, non c'era una varietà di scelte nel parco over profonda come nella stagione in corso. Inoltre tantissimi elementi sono davvero d'alto profilo, motivo per cui le scelte e le insidie gestionali possono rappresentare un ostacolo ancora più insidioso delle "semplici" questioni tecniche, motivo per cui ogni minimo contributo è importante".



Tanti giocatori forti, ma alla fine arriva Anselmo a segnare il gol decisivo contro la Praese.

"La carta d'identità si sente e anche il mio problema al ginocchio è tutto da gestire, ma sono strafelice soprattutto per la squadra. Giocando di meno hai meno possibilità di essere decisivo e di aiutare i compagni, ma quando accade ti godi a pieno ogni sensazione".