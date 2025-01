Giudice Sportivo, Eccellenza. Si arriva fino a quattro giornate di squalifica

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 19/1/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

MARANINI FRANCESCO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 6/2/2025

RIMASSA MANUEL (ATHLETIC CLUB ALBARO)

AMMONIZIONE (III INFR)

MONTEFORTE LUCA (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

MOLINARI FABIO (CELLE VARAZZE F.B.C.)

AMMONIZIONE (I INFR)

DE LUCIA SILVESTRO (ANGELO BAIARDO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

PELLICANO FRANCESCO (TAGGIA)

Rivolgeva al ddg un'espressione ingiuriosa accompagnata da una gravemente irriguardosa.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MURA EDOARDO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (V INFR)

FERRARI DAVIDE (ANGELO BAIARDO)

DI PIETRO LUCA (ATHLETIC CLUB ALBARO)

ZANETTI LEONARDO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

DOMINICI ENRICO (PIETRA LIGURE 1956)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

GATTO PIERLUIGI (ANGELO BAIARDO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

VILLA DAVIDE (RIVASAMBA H.C.A.)

COLANTONIO LUCA (TAGGIA)

AMMONIZIONE (VII INFR)

PICCARDO MATTEO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

AMMONIZIONE (VI INFR)

FERRARIO GIANLUCA (ANGELO BAIARDO)

TONA MARC (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

AMMONIZIONE (III INFR)

CAMPANELLA GIOELE (ANGELO BAIARDO)

BARONI LUCA (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

PAGANO SIMONE (ATHLETIC CLUB ALBARO)

SASSARI SAMUELE (CELLE VARAZZE F.B.C.)

RASO MARCO (PRAESE 1945)

CAMPELLI MARCO (SAN FRANCESCO LOANO)

AMENDOLA FEDERICO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE (II INFR)

BRUZZONE ALESSANDRO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

TROCINO LORENZO F. (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

FASSONE FEDERICO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

ANSELMO LORENZO (CELLE VARAZZE F.B.C.)

ALLOCCA GIACOMO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

ANDRADE FERNANDES M. (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

PREVITALI GIOVANNI (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

SEVERI SIMONE (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

SANCINITO DAVIDE (PIETRA LIGURE 1956)

CAROZZA NICOLO (PRAESE 1945)

CIRRINCIONE ANDREA (RIVASAMBA H.C.A.)

SANGUINETI TOMMASO (RIVASAMBA H.C.A.)

LEO OMAR (SAN FRANCESCO LOANO)

AMMONIZIONE (I INFR)

PASCUCCI FRANCESCO (ANGELO BAIARDO)

PASTORINO LEONARDO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

BARTOLETTI LUCA (ATHLETIC CLUB ALBARO)

MORANDO NICOLA (CELLE VARAZZE F.B.C.)

CANOVI CRISTIAN (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

DI GENNARO NICOLO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

OLIVERI EDOARDO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

GUALTIERI MATTEO (RIVASAMBA H.C.A.)

MAZZADI SIMONE (RIVASAMBA H.C.A.)

LINGUA ALESSANDRO (SAN FRANCESCO LOANO)

BASCIANO MATTEO (SERRA RICCO 1971)

FOSSATI GABRIELE (SERRA RICCO 1971)

SANGUINETI FEDERICO (SERRA RICCO 1971)

CASSINI STEFANO (TAGGIA)

TADDEI MAX (TAGGIA)

TRAVERSO DIEGO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)