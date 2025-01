Giudice Sportivo. Domani torna la Prima Categoria, tutte le sanzioni nei quattro gironi liguri

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 18/01/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA

Bottaro Federico (Borgo Incrociati)



AMMONIZIONE (III INFR)

De Martino Roberto (Atletico Quarto)



AMMONIZIONE (II INFR)

Poggio Michele (Rabona Via Dell’Acciaio)



CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

Ndiaye Ibrahima Xalilo (Multedo 1930)



CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (V INFR)

Parodi Edoardo (Atletico Quarto)

Susini Edoardo (Atletico Quarto)

Libreri Simone (Borgo Incrociati)

Greco Alessandro (Speranza 1912 F.C.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

Montarsolo Samuele (Bolzanetese Virtus)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

Segalerba Mattia (Borgo Incrociati)

Ferrari Luca (Ca De Rissi SG)

Palagano Andrea (Masone)

Rejaibi Sabeur (Masone)

Testoni Matteo (Old Boys Rensen)

Verdiani Enrico (Priaruggia G.Mora)

AMMONIZIONE (VII INFR)

Bagnasco Luca (Atletico Casarza Ligure)

Monticone Andrea (Casarza Ligure)

Costa Edoardo (Old Boys Rensen)

Manzo Marco (Romito Magra 1922)

AMMONIZIONE (VI INFR)

Aiello Davide (Bargagli San Siro)

Codda Paolo (Segesta Sestri Levante)

AMMONIZIONE (III INFR)

Boasi Marco (Atletico Quarto)

Forlani Manuel (Bargagli San Siro)

Balbi Marco (Bolzanetese Virtus)

Quattrone Vincenzo (Borgo Incrociati)

Colamorea Miki (Ca De Rissi SG)

Copello Manuel (Casarza Ligure)

Padi Nicolò (Casarza Ligure)

Pirlo Emanuele (Masone)

Garetto Andrea (Old Boys Rensen)

Rusca Francesco (Old Boys Rensen)

Albertoni Luca (Olimpic 1971)

Capurro Edoardo (Rabona Via Dell’Acciaio)

Scaccianoce Daniele (Rabona Via Dell’Acciaio)

AMMONIZIONE (II INFR)

Benzoni Thomas (Atletico Casarza Ligure)

Porcu Davide (Bargagli San Siro)

Bei Alessandro (Bolzanetese Virtus)

Cellerino Andrea (Borgo Incrociati)

Pastorino Federico (Borgo Incrociati)

Gerardi Mattia (Ca De Rissi SG)

Paini Gianluca (Old Boys Rensen)

Arnaldi Simone (Rabona Via Dell’Acciaio)

Barone Stefano (Romito Magra 1922)

Pieroni Andrea (Romito Magra 1922)

Grilli Mirko (S. Lorenzo DC Sanvi Genova)

Sivori Nicolò (Sori)

AMMONIZIONE (I INFR)

Muzio Daniele (Atletico Casarza Ligure)

Maggiora Andrea (Borgo Incrociati)

Barabino Pietro (Ca De Rissi SG)

Soto Pesce Gino Juan (Multedo 1930)

Rucco Jacopo (Olimpic 1971)

Frosio Andrea (Speranza 1912 F.C.)

Pelagalli Tommaso (Speranza 1912 F.C.)



GARE DEL 19/01/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETÀ

AMMENDA

Euro 100,00 - Pegli Lido FBC

Per aver consentito, durante il 2º tempo, a cinque persone non iscritte in distinta ma riconducibili alla società, di sostare nella parte antistante gli spogliatoi e provocare gli avversari con insulti.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO O SQUALIFICA A GARE: FINO AL 27/02/2025

Canale Ivano (F.C. Lavagna 2.0)

Al termine della gara, si recava sul terreno di gioco per festeggiare con la propria squadra e, incontrando il massaggiatore e alcuni giocatori della società avversaria, spingeva il massaggiatore, strappandogli la borsa medica e lanciandogliela contro. Successivamente, tentava di colpire con un pugno i giocatori avversari, senza però colpirne nessuno. Dopo essere stato allontanato, rientrava dagli spogliatoi continuando a insultare giocatori e dirigenti avversari.

INIBIZIONE A TEMPO O SQUALIFICA A GARE: FINO AL 20/02/2025

Brescia Alessandro (Iron Fox Amegliese)

A fine gara, in concorso con altri due tesserati della società, seguiva il direttore di gara (ddg) fino agli spogliatoi, rivolgendogli espressioni ingiuriose e gravemente irriguardose e impedendogli di entrare nel suo spogliatoio.

INIBIZIONE A TEMPO O SQUALIFICA A GARE: FINO AL 06/02/2025

Fava Giuseppe (Virtus Sanremo Calcio 2011)

Formisano Natale (Baia Alassio Auxilium)

Puppo Andrea (Rossiglionese)



AMMONIZIONE (I INFR)

Masena Rodriguez Marcos Jorge (Borgoratti)

Ravera Alessandro (Campese F.B.C.)



MASSAGGIATORI

INIBIZIONE FINO AL 06/02/2025

Rodino Diego Horacio (Dego Calcio)



ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 20/02/2025

Borghini Michele (Iron Fox Amegliese)

A fine gara, in concorso con altri due tesserati della società, seguiva il ddg fino agli spogliatoi, rivolgendogli espressioni ingiuriose e gravemente irriguardose e impedendogli di entrare nel suo spogliatoio.

Giorgini Gian Luca (Iron Fox Amegliese)

A fine gara, seguiva il ddg fino agli spogliatoi, rivolgendogli espressioni ingiuriose e gravemente irriguardose e chiedendo spiegazioni inerenti la gara.



SQUALIFICA FINO AL 13/02/2025

Nervi Maurizio (Rossiglionese)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

Sardo Enrico (Baia Alassio Auxilium)



AMMONIZIONE (II INFR)

Grippino Andrea (Cadimare Calcio)



AMMONIZIONE (I INFR)

Dasaro Giovanni (Goliardica Genovese 1967)

Prunecchi Marco (Virtus Sanremo Calcio 2011)



CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

Vallarino Jacopo (Sciarbo & Cogo Calcio ASD)

Dopo la notifica di un provvedimento disciplinare di ammonizione, rivolgeva al ddg un'espressione gravemente irriguardosa, accompagnata da una blasfemia; prima di abbandonare il terreno di gioco, rivolgeva al ddg anche un'espressione ingiuriosa (sanzione aggravata per il ruolo di capitano).



SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

Panait Roberto Stefano (Pegli Lido FBC)

Colpiva con un pugno un avversario e poi un altro, senza conseguenze lesive, dando luogo a una mass confrontation.

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

CATTANI UMBERTO (IRON FOX AMEGLIESE)

Calciatore di riserva in panchina, chiedeva in maniera aggressiva e con ampi gesti la ripresa del gioco, quindi si rivolgeva al ddg in maniera irriguardosa.

CHIANTIA SIMONE (PEGLI LIDO FBC)

Nell'ambito di una mass confrontation, colpiva un avversario con un pugno, senza conseguenze lesive.

TOSONOTTI JACOPO (ROSSIGLIONESE)

Nell'ambito di una mass confrontation, colpiva un avversario con uno schiaffo, senza conseguenze lesive.



SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

DI SOMMA CATELLO (F.C.LAVAGNA 2.0)

BUFFO GIANLUCA (PEGLI LIDO FBC)



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MEHMETAJ FABIO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

BONADIES GIANLUCA (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

LICITRA EDOARDO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

LAROSA PAOLO (PEGLI LIDO FBC)

CERVINI ALESSANDRO (RIESE)

DONATO ALESSANDRO (ROSSIGLIONESE)

BASSO LORENZO (SPOTORNESE CALCIO)



CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (X INFR)

BIASI ERIK (IRON FOX AMEGLIESE)



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (V INFR)

GALLO MATTEO (ALTARESE)

SHAHINI ALESSIO (ALTARESE)

NEGRONI PAOLO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

TIOLI ANDREA (COLLI 2024)

VALLARINO MORENO (LETIMBRO 1945)

GRIPPO DAVIDE (QUILIANO&VALLEGGIA)

OLIVIERI MATTEO (QUILIANO&VALLEGGIA)

TOSONOTTI JACOPO (ROSSIGLIONESE)

COLOMBO EMANUELE (SAVONA F.B.C. 1907)

ALBANESE GABRIELE (VADESE CALCIO 2018)

CAMPAGNANI MARCO (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ELHDIY ZAKARIA (BOLANESE)

BELATTI FABIO (CADIMARE CALCIO)

DIOTTO MASSIMILIANO (DEGO CALCIO)

DONDERO COSIMO (F.C.LAVAGNA 2.0)

CUCUZZA GABRIELE (GOLFO DIANESE 1923)

ANSALDI FEDERICO (IMPERIESE CALCIO)

FIORI MATTIA (MALLARE)

LEOTTA MARCO (MALLARE)

ABBADUTO MICHAEL (PEGLI LIDO FBC)

CHILLE ANDREA (ROSSIGLIONESE)

DANNA SIMONE (VADESE CALCIO 2018)

FIORI MARCO (VADESE CALCIO 2018)

GATTUSO SIMONE (VADINO FOOTBALL CLUB)

FONTANA GIOVANNI (VIRTUS SANREMO C.2011)

SCALABRIN MAXIMO UMBERTO (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

TRAVERSARO LORENZO (F.C.LAVAGNA 2.0)

AMMONIZIONE (VII INFR)

GAGLIARDI ALESSIO (ALTARESE)

BARONE DANIELE (BORGHETTO 1968)

BIANCO LORENZO (VADINO FOOTBALL CLUB)



AMMONIZIONE (VI INFR)

CHIUSANO DAVIDE (APPARIZIONE FC)

SATURNI ANDREA (LETIMBRO 1945)

DORIA LORENZO (POLIS. PIEVE LIGURE)

CONDORELLI NICOLO (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

ANGELI MANUEL (SANTERENZINA)

VALLARINO JACOPO (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)

SAMBA KARIM (VADESE CALCIO 2018)



AMMONIZIONE (III INFR)

SECONDELLI RICCARDO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

BROCCOLI SIMONE (APPARIZIONE FC)

COMBI MATTIA (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

SACCO RONNY (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

RIDELLA GIACOMO (BORGORATTI)

NANIA DANIELE (CAMPESE F.B.C.)

CALVINI GIACOMO (CAMPOROSSO)

LODOVICI NICOLO (CAMPOROSSO)

MARINI GIACOMO (DEGO CALCIO)

FURIO PIETRO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

OGLIARI ALESSANDRO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

PASQUE FILIPPO (IRON FOX AMEGLIESE)

AVALLI ALBERTO (LETIMBRO 1945)

ALEMANNO SIMONE (OSPEDALETTI CALCIO)

ZITO FRANCESCO (OSPEDALETTI CALCIO)

MORCHIO ALESSANDRO (QUILIANO&VALLEGGIA)

PUCCI JACOPO (RICCO LE RONDINI)

CONTI NICOLO (SANTERENZINA)

FILIPPI MATTEO (SPOTORNESE CALCIO)

GIORDANO CLAUDIO (VADINO FOOTBALL CLUB)

FILES FILIPPO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)



AMMONIZIONE (II INFR)

LAUDANDO GAETANO (ALTARESE)

AVIGNONE ROCCO MARIA (BAIA ALASSIO AUXILIUM)



AMMONIZIONE (I INFR)

BOCCHIA RAFFAELE (BOLANESE)

FOLCO VALENTINO (BORGHETTO 1968)

TOSETTI MATTEO (BORGORATTI)

OCRAN PETER (CADIMARE CALCIO)

VERONA MARIO (CADIMARE CALCIO)

ALKURTI BAJRAM (CASTELNOVESE)

SEJDIRAJ SEJDI (CASTELNOVESE)

DI ROCCIA DANIELE (F.C.LAVAGNA 2.0)

DAMONTE FABIO (F.C.LAVAGNA 2.0)

BACCELLI NICOLAS (LETIMBRO 1945)

CRISCUOLO GIOVANNI (POLIS. PIEVE LIGURE)

MERLIN TOMMASO (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

ROVERE GIOVANNI (SANTERENZINA)

MOLINELLI MARCO (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)

ZAPELLI MICHELE (SPOTORNESE CALCIO)

TINKIANO FELIX (SPOTORNESE CALCIO)

OLIVERI MATTEO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

AMBESI ELIA (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

PILATI RICCARDO (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)