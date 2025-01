Calcio. Eccellenza, una perla di Morando e il sigillo nel finale di Preti: all'Olmo-Ferro è 2-0 Celle Varazze sul Taggia

CELLE VARAZZE - TAGGIA 2-0 (62' Morando, 93' Preti)

FINISCE QUI! IL CELLE VARAZZE SUPERA 2-0 IL TAGGIA! Seconda vittoria di fila per la squadra di Pisano che si conferma al secondo posto in classifica

93' PRETI! LA CHIUDE IL CELLE VARAZZE: il portiere Brizio sale in area sul corner battuto da Taddei, respinge con i pugni Tredici che lancia in campo aperto l'esterno biancoblu che si invola verso la porta sguarnita depositando la rete del 2-0

92' Taddei scodella in area dove Guida anticipa Castaldo al limite dell'area piccola, angolo per i giallorossi

91' cartellino giallo per Calcagno, il Taggia tenta il tutto per tutto nonostante l'uomo in meno

90' Mehmetaj lotta nello stretto con Zampano, si trascina però il pallone oltre il fondo l'attaccante dei ponentini. Saranno nel frattempo quattro i minuti di recupero

88' modalità gestione per il Celle Varazze, che conquista l'ennesimo angolo della gara

84' i primi cambi di Pisano a sei dal termine: dentro Battaglia e De Benedetti, escono Anselmo e Sassari

82' Taddei opta comunque per la conclusione diretta verso lo specchio, Tredici in tuffo allunga in fallo laterale

81' trattenuta di Sassari su Gallo, punizione per il Taggia, posizione centrale ma distante dai pali della porta biancoblu

77' Cusma per Cappello, secondo cambio ordinato da Fiuzzi

73' ammonito in panchina Colantonio, uscito a fine primo tempo per un problema fisico. Ed era anche diffidato

70' punizione dalla trequarti di Morando, Castaldo anticipa Anselmo mettendo in angolo

68' Sassari al volo chiama in causa Brizio, bravo a respingere di piede, situazione ideale per il Celle Varazze, avanti di un gol e di uomo per l'ultima parte di gara

67' TAGGIA IN DIECI UOMINI: ingenuità di Cassini, che rimedia il secondo giallo per aver tirato un calcio alla bandierina, Savino applica il regolamento e spedisce sotto la doccia il numero sette giallorosso

62' MORANDO! UNA PUNIZIONE PAZZESCA! CELLE VARAZZE IN VANTAGGIO! Un siluro da quasi trenta metri che si infila sotto l'incrocio dei pali, prodezza del centrocampista biancoblu, che porta avanti la squadra di Pisano

60' ammonito anche Cassini tra le fila giallorosse

58' si rivede il Taggia col destro dal limite di Sina, troppo telefonato il suo tiro, blocca senza problemi Tredici

56' ammonito Gallo, primo giallo del match

54' Zampano fa correre a destra Sassari, traversone leggermente lungo che taglia fuori causa Preti posizionato sul secondo palo

53' ci prova Calcagno dopo la respinta di testa da parte di Castaldo, sfera colpita troppo con l'esterno che si perde sul fondo

49' clamorosa occasione per il Celle Varazze: Sassari si libera a destra e mette in mezzo dove Righetti, a botta sicura e con Brizio ormai fuori causa, trova il miracoloso salvataggio sulla linea di Castaldo

Si ricomincia

SECONDO TEMPO

Squadre al riposo sullo 0-0, tra poco il racconto della ripresa

45'+1' che rischio clamoroso per il Celle Varazze: errore di Zampano che spalanca la strada a Cassini, ma il numero sette ponentino, in diagonale, colpisce il palo a Tredici ormai battuto, Taggia a centimetri dal vantaggio proprio sul gong del primo tempo

45' due minuti di recupero

44' non ce la fa Colantonio, al suo posto entra Gallo

40 punizione di Morando nel cuore dei sedici metri, deviazione probabilmente di Ravoncoli che non crea problemi a Brizio

37' Righetti riesce ad addomesticare il lancio dalla retrovie di Morando, il pallone arriva sul mancino di Anselmo che sciupa da buona posizione calciando alto

36' è il Celle che continua a fare la partita, Taggia attento in fase di non possesso

27' da esterno a esterno, Preti apre per Sassari che di petto appoggia al limite a Calcagno, destro di prima intenzione che termina sopra la traversa

22' azione spettacolare tutta di prima tra Anselmo, Righetti e Sassari, liberato a tu per tu con Brizio, l'ex Cairese va in gol ma il primo assistente annulla per fuorigioco

20' è cresciuta la squadra di Fiuzzi dopo un avvio complicato, sta concedendo qualcosa il Celle Varazze

18' occasionissima per il Taggia! Decisivo Tredici, che resta in piedi fino all'ultimo respingendo con la faccia il tentativo ravvicinato di Sina

17' va Taddei, traiettoria arcuata leggermente lunga che non viene raccolta da alcun compagno

16' Ravoncoli sbaglia questa volta in impostazione regalando palla ai giallorossi che portano a casa un tiro dalla bandierina dopo la chiusura di Guida sul cross di Colantonio

14' primo spunto del Taggia firmato Sina, il numero dieci entra in area dal vertice sinistro prima di venire chiuso da Ravoncoli

12' Alasia sbaglia i tempi dell'anticipo su Preti liberando l'esterno biancoblu, palla per Anselmo che strozza troppo il sinistro, continuano a premere i padroni di casa

10' aggressivo il Celle Varazze in questo avvio, Righetti avanza centralmente calciando da fuori, sfera a lato

7' pericolose le Civette con il corner ad uscire battuto da Morando, Sassari raccoglie sul secondo palo rimettendo in mezzo la sfera deviata da un avversario e smanacciata poi da Brizio sui piedi di Righetti che non riesce, col mancino, a inquadrare lo specchio

4' primo angolo della gara a favore della squadra di Pisano, che conferma il 4-4-2 nonostante diverse assenze in ogni reparto: davanti giocano Anselmo e Righetti, con Morando e Calcagno nel cuore del centrocampo supportati ai lati da Sassari a destra e Preti a sinistra. Difesa a tre per il Taggia, che vede Taddei in cabina di regia e Mehmetaj in avanti con Sina ad affiancarlo

1' si parte! Nel Celle Varazze cambio dell'ultimo minuto in distinta, gioca Calcagno al posto di Panepino

PRIMO TEMPO

Formazioni:

CELLE VARAZZE: Tredici; Zampano, Ravoncoli, Guida, Botte; Sassari, Calcagno, Morando, Preti; Righetti, Anselmo. A disposizione : Sciascia, De Benedetti, Panepinto, Siri, Bonanni, Battaglia, Galatolo, Barzola, Sgambelluri. Allenatore : Pisano

TAGGIA: Brizio, Moglan, Cappello, Paglieri, Castaldo, Taddei, Cassini, Colantonio, Mehmetaj, Sina, Alasia. A disposizione : Massabo, Cavallero, Gallo, Cusma, Garibaldi, Martelli, Cava, Grisi, Demme. Allenatore : Fiuzzi

Arbitro: Savino di Genova - Assistenti: Romero di Genova e Gasparo di Genova