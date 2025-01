Calcio. Taggia senza punti a Celle. Fiuzzi: "Peccato, ma con l'inizio del 2025 l'atteggiamento è migliorato"

Concedere il meno possibile all'avversario con un atteggiamento molto accorto per contenerne il possesso e cercare in ripartenza di pungere. C'è riuscito solo a metà il Taggia di mister Luca Fiuzzi che però, nell'ultima mezz'ora di gioco, si è dovuto arrendere all'uno-due del Celle Varazze.

E' stato proprio il tecnico dei giallorossi ad analizzare l'andamento del match: "Nel primo tempo non abbiamo corso rischi, anzi, abbiamo avuto due occasioni clamorose a tu per tu col portiere in cui potevamo passare in vantaggio. Nel secondo tempo, purtroppo, la condizione fisica di alcuni giocatori ha pesato: tra chi è fuori, chi è infortunato e chi sta recuperando, siamo un po' calati, e loro ne hanno approfittato per uscire fuori".

Una sconfitta che però qualche aspetto positivo in mano al mister lo lascia, in particolare sul piano mentale: "A dicembre entravamo in campo quasi per fare presenza. Dopo le feste siamo tornati a essere una squadra con la giusta mentalità. L'importante è proseguire su questa strada, perché se siamo questi, sarà difficile perdere sempre in questo modo".