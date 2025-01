Giudice Sportivo, Serie D. Sanzioni per i big, Vado e Cairese perdono Alfiero e Gargiulo

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO SERIE D

GARE DEL 29/ 1/2025



DIRIGENTI

INIBIZIONE FINO AL 30/ 3/2025

AYACHI MOURAD (VADO 1913 A.S.D.)

Per aver rivolto espressione offensiva all'indirizzo del Direttore di gara.



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MAGNALDI FILIPPO (SALUZZO)

Per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario in azione di gioco.



ALFIERO VINCENZO (VADO 1913 A.S.D.)

Per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario in azione di gioco.



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

BORDON PATRIK (AVC VOGHERESE 1919)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

FERRARESE TOMMASO (ALBENGA UNIONE SPORTIVA)

GARGIULO JUAN PABLO (CAIRESE)

SILANO ALESSANDRO (CHIERI)

CARLI FILIPPO (DERTHONA FBC 1908 A.S.D.)

COSTANTE MANUEL (OLTREPO FBC)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

MONTENEGRO SIMONE (BORGARO NOBIS 1965)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

LOSIO TOMMASO (AVC VOGHERESE 1919)

CASSETTA LORENZO (BORGARO NOBIS 1965)

GANDOLFO LORENZO (IMPERIA CALCIO SRL)

MUTTON CRISTIAN (LAVAGNESE 1919 A.S.D.)