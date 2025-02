L'Arpal conferma il peggioramento, emanata l'allerta per neve

E' stata emanata pochi istanti fa l'allerta meteo per l'arrivo della neve in Liguria.

Le precipitazioni più intense sono attese ovviamente nella fascia dell'entroterra, tanto che sabato, dalle 8 alle 15, il livello emesso sarà di colore arancione.

Ecco il quadro previsto da Arpal.

Le previsioni odierne

In tarda sera possibili deboli precipitazioni sparse, con quota neve intorno ai 400-600 metri, su D e parte occidentale di E, intorno ai 1000-1200 metri sulle restanti zone.

Venti settentrionali fino a forti localmente rafficati sulla zona B; in prevalenza moderati con locali rinforzi intorno ai 40-50 km/h sulla parte orientale di A. Calo delle temperature con disagio fisiologico per freddo su B.

Le previsioni per sabato:

Precipitazioni diffuse anche nevose con nevicate anche moderate (accumuli compresi fra 10-20 cm in 12 ore) su DE e interno di AB: quota neve fino al suolo su D e parte occidentale di E. Nevicate deboli fino a 400-500 metri su interno B parte centro-occidentale, sopra i 1000 m su interno B orientale e interno A, sopra 800- 1000 m E parte orientale, spolverate sopra 1000-1200 metri interno C. Possibile locale gelicidio nell'interno del genovesato (Valle Scrivia, Val Trebbia). Venti forti settentrionali su AB, orientali moderati con rinforzi su C.

Le previsioni per domenica:

In mattinata progressivo aumento della quota neve su tutta la regione, associato a precipitazioni diffuse su Centro-Levante con cumulate areali significative su C e residue deboli precipitazioni anche nevose in attenuazione sulle zone AD. Venti moderati con rinforzi intorno ai 40-50 km/h dai quadranti settentrionali su AB, locali rinforzi su C.