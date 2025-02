Stelle nello Sport: Sabato 15 febbraio il lancio di "Energie per lo Sport" con Asia D’Amato e Francesco Bocciardo

Appuntamento speciale Sabato 15 febbraio prossimo presso il nuovo Head Quarter Iren di Genova Brignole (Piazza Raggi 6). Alle ore 16 si alzerà il sipario sull’edizione 2025 di "Energie per lo Sport", il progetto promosso da Stelle nello Sport in partnership con Iren luce gas e servizi, a sostegno di eventi e società sportive su tutto il territorio ligure.



Protagonisti di questo "lancio" saranno due straordinarie “stelle sportive” quali Asia D’Amato e Francesco Bocciardo. Racconteranno le loro esperienze, le emozioni dei grandi eventi, l’energia che li muove nell’impegno quotidiano sul campo.

L’evento è aperto al pubblico e per partecipare è necessario registrarsi al link https://www.irenbooking.it/inaugurazione-piazza-raggi



Nell’anno in cui la Liguria è “Regione Europea dello Sport”, Iren luce gas e servizi, business unit del Gruppo Iren, ribadisce il proprio impegno per promuovere iniziative a sostegno delle passioni e dei valori positivi legati dall’attività sportiva.



Per Stelle nello Sport è il modo migliore per aprire il 26° anno di vita. Una stagione che ancora una volta vedrà aumentare le attività e gli eventi al fianco di federazioni e associazioni sportive.