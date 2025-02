Una partita di pallamano in sedia a rotelle: lo sport al centro della Giornata del Malato al Santa Corona

Ci sarà lo sport al centro delle iniziative dell'Asl 2 Savonese per l'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure quest'oggi, martedì 11 febbraio, in occasione della Giornata del Malato.

Alle ore 14.00, presso l'Unità Spinale, si terrà una partita di 'pallamano in carrozzina' dal forte valore inclusivo e solidale. Protagonisti dell’evento saranno gli studenti di una scuola media del territorio, che scenderanno in campo in carrozzina per supportare un loro compagno di classe che ha dovuto adattarsi di recente all'utilizzo di questo ausilio a causa di una malattia degenerativa.

L’iniziativa, col contributo della Struttura Complessa Unità Spinale diretta dal dottor Antonino Massone, nasce dalla volontà dei ragazzi di dimostrare vicinanza al loro amico, condividendo con lui un’esperienza sportiva che lo faccia sentire parte integrante del gruppo. Giocare nelle sue stesse condizioni permetterà loro di comprendere più da vicino la sua quotidianità, superando barriere e pregiudizi attraverso un gesto concreto di solidarietà.

Ad essa prenderanno parte anche i pazienti del reparto che, affiancati dai fisioterapisti, guideranno gli studenti in questa esperienza. Per molti di loro, abituati a essere destinatari di cure, sarà l’occasione per assumere un ruolo attivo, trasmettendo competenze e diventando punti di riferimento per i più giovani.