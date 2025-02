Pallanuoto, anche i gol di Occhione fanno bella la Rari: "Stiamo lavorando bene, Palermo da non sottovalutare" (VIDEO)

Tra i protagonisti del successo per 15-7 della Rari Nantes Savona contro il Quinto c'è stato sicuramente anche Davide Occhione. A fine gara, il numero 5 biancorosso è intervenuto ai microfoni di SvSport: "Stiamo lavorando molto bene - ha spiegato - con il Quinto era importante perché era un derby: ci alleniamo ogni mercoledì insieme, ci conosciamo molto bene e quindi era importante l'approccio: abbiamo fatto un'ottima partita seguendo le direttive di Alberto (Angelini ndr)".

La vittoria contro i genovesi ha fatto seguito al trionfo in Champions League a Oradea, ennesima vittoria lontano da casa nella massima competizione europea per club: "Sì in trasferta stiamo giocando molto bene, ma anche in casa comunque diamo delle prove di forza di squadra - ha sottolineato ancora Occhione - giocare fuori con delle squadre veramente fortissime non è facile e ora ci aspettano altre due battaglie contro la detentrice del titolo e la candidata alla vittoria anche per quest'anno (il Ferencvaros ndr) e il Barceloneta, che secondo me sarà una delle possibili finaliste: ci aspettano due partite difficilissime, spero che il pubblico ci venga a sostenere".

In attesa dei prossimi turni di Champions, però, c'è il campionato nell'agenda dei savonesi. Domani la trasferta di Palermo e sabato il match casalingo con l'Ortigia: "Torno a casa - ha confidato l'ex pallanuotista del Telimar - sarà un match con mille emozioni per me perché è la prima volta che torno a casa e gioco contro la mia ex squadra, contro tantissimi amici e fratelli con i quali ho condiviso veramente un sacco di di esperienze. Non vedo l'ora di provare questa emozione perché sarà particolare, ma dobbiamo andare determinati perché il Palermo comunque è una squadra molto ostica. Gu Baldineti fa la zona M veramente in maniera eccellente, anche l'uomo in più o in meno: sono una squadra con cui se approcciamo in maniera sbagliata o sottovalutiamo, rischiamo solo di fare brutte figure. Ora subito concentrati per Palermo e poi si pensa a Siracusa".