Vela. Invernale del Tigullio: è tutto pronto per l'atto finale

Sabato e domenica prossima calerà il sipario sul 49° Campionato Invernale del Tigullio, la rassegna di vela d'altura in programma sino al 16 febbraio 2025 con organizzazione a cura del Comitato Circoli Velici Tigullio formato da Circolo Nautico Lavagna, Circolo Nautico Rapallo, Circolo Velico S.Margherita Ligure, Lega Navale Chiavari-Lavagna, Lega Navale Rapallo, Lega Navale S.Margherita Ligure, Lega Navale Italiana Sestri Levante, Yacht Club Chiavari, Yacht Club Italiano e Yacht Club Sestri Levante.



Secondo le previsioni meteo, saranno giornate molto fredde, segnate da un debole vento di tramontana. L’auspicio del Comitato Organizzatore è quello di poter disputare almeno una regata al giorno, che andrebbero così ad aggiungersi alle tredici già effettuate in classe ORC, dodici in classe J24 e Libera. La premiazione si terrà nella giornata di domenica prossima, alle ore 16, presso il Circolo Nautico Lavagna, con anche l'assegnazione del Trofeo Rinaldo Rissetto.



"Anche questa edizione dell'Invernale del Tigullio è pronta ad andare in archivio con la comune soddisfazione di organizzatori e partecipanti - afferma Franco Noceti, storico deus ex machina - Ancora una volta, nel segno della passione per la vela d'altura, domenica festeggeremo tutti quanti insieme".

Koyre Spirit of Nerina, il Swan 42 di Federico Borromeo (YCCS), è in testa nella classifica generale ORC A-B ma a contendergli la vittoria sino all'ultimo traguardo sarà Chestress 3, lo J122 di Giancarlo Ghislanzoni (YCI). Apertissima la sfida anche nell'ORC C: Pomella, il J.92 S di Nicola Vivanet (LNI Santa Margherita Ligure), se la dovrà vedere con Sease, il Farr 30 di Franco e Giacomo Loro Piana (YC Costa Smeralda). Aria, il Vismara 45 di Azzimonti e Preda (CN Rapallo), vuole consolidarsi nella classe Libera A. Celestina 3 di Campodonico e Vernengo (LNI Chiavari) cerca il primato nella classe Libera B. Mary Star of the Sea, la barca di Bram Renier (LNI Arona), attualmente in testa tra i J24.

Le imbarcazioni provenienti da fuori Tigullio sono ospitate per la durata di tutto il campionato presso il Porto di Lavagna, partner della storica manifestazione velica invernale insieme a Quantum e a Grondona. L’Invernale rappresenta un’ottima opportunità di indotto per il territorio in un periodo di bassa stagione per il Tigullio e, come sempre, ne contribuisce alla valorizzazione dal punto di vista turistico.