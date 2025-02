ALBENGA, E' FINITA. VITTORIA A TAVOLINO PER LA NOVAROMENTIN, IN SETTIMANA E' ATTESA L'ESCLUSIONE DEL CAMPIONATO

E' stata consumata idealmente in provincia di Novara l'ultima tappa dell'Unione Sportiva Albenga.

Il signor Pandini di Bolzano ha atteso i 45 minuti di rito prima di permettere ai giocatori della Novaromentin, data l'assenza della squadra ingauna, di rientrare nelle proprie abitazioni.

Con la seconda rinuncia stagionale, la prima nel derby con l'Imperia, è attesa da parte della Lega Nazionale Dilettanti l'esclusione del campionato per la società bianconera. Un esito che non desta sorpresa dopo le ultime note vicissitudini, ma che non lenisce il rammarico per tutti i sostenitori albenganesi.